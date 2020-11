“Desde Mi Ventana”, No hay peor ciego que el que no quiere ver, por CNEL. Carlos R. Méndez

(14 de noviembre del 2020. El Venezolano).- Recientemente un par de meses atrás, envié a través de mí columna, por el prestigioso semanario EL VENEZOLANO NEWS DE MIAMI, USA.

Un mensaje que titule, como, CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE JUAN GUIADO. Una vez que prendí el televisar y veo una audición de Guaido acompañado de unos políticos que dan pena ajena. Son una fija de vivir sin trabajar, Supongo que como asesores que solo buscan cohabitar con los presidentes y grupos de turno. Quien se hace acompañar de unos “PROCERES” que han sido nefastos en su vida política y ciudadana, y gozan del peor concepto de la mayoría de la población venezolana y titule esa columna como. “DIME CON QUIEN ANDAS Y TE DIRE QUIEN ERES.” Incluso mantengo, mi opinión y lo incluyo a usted.

Admiraba mucho al Presidente Luis Herrera Campins, como el tipo dado a utilizar los refranes y cualquiera pensaría que no tenían sentido, craso error, era risible, pero los refranes populares, expresan consejos, pensamientos, opiniones, alarmas, ideas y similitudes, que se estructuran con cierta rima o no, normalmente reflejan cantidad de casos, que denotan la mayoría de las veces las conductas populares y tienen que ver con la cultura, en forma general, recogen la sabiduría de un país y su populismo incluso político y a veces permiten utilizarse como estrategias aparentes, disfrazadas para significar una intención o predisponer al pueblo para actuar en determinada forma, como interés personal o negociación de algo o alguien en particular, ahora digo “PARA BUEN ENTENDEDOR, POCAS PALABRAS BASTAN. “ Hoy 13 de Noviembre me entero sobre la posición expresada por Leopoldo López, sobre la intención y propuesta de permitirles a personajes de este régimen, incluso a Nicolás Maduro, participar en las contiendas electorales en Venezuela. Leopoldo, un personaje que ha hecho gala en la política venezolana y sufrió los efectos de una cárcel durante seis años, quien logra escaparse; negociada o no su libertad, donde decía que debía permitírsele a Nicolás Maduro a Diosdado Cabello o alguno de estos individuos del régimen opresor y dictatorial, narcoterroristas y asesinos, participar en la venidera contienda electoral.

Amigo Leopoldo, usted es profesional universitario capaz e inteligente, pensaba yo, pero ante esta salida o usted es demasiado inteligente y los demás somos tarados mentales o quizás resentidos. si usted no está loco le falta poco, la cárcel lo embruteció, lo acobardo o simplemente negocio su “escapatoria” hágalo de otra forman pero no juegue con la paciencia, la libertad, las inclemencias y el modus vivendi de los Venezolanos (que estamos acá) soy católico, pero me canse de poner la otra mejilla, ya la tengo destrozada, no soy masoquista, juegue con otras cosas, usted con eso no ayuda a Guaidó que conste que usted amigo, ya ha metido el pie varias veces, pero lo más grave es creerse “superman” y que puede llegar solo a la Presidencia, usted acaba de poner La Torta, nuevamente, la primera fue entregársele al gobierno y ahora negociar con ellos, al final creo que ni Guaidó ni usted finalmente van a ir para el baile, usted le acaba de meter otra zancadilla. Acá no es válido, el compadrazgo, la amistad, la familiaridad, y no son precisamente los mejores asesores, de amigos, compañeros de partido y hasta familia, que su presencia los perjudica, es mi consejo usted al lado mío no ha visto correr tanta agua bajo el puente, en la cantidad que la he visto yo. Usted dirá y ¿este estúpido quién es? no se equivoque, le adelanto, que soy Coronel (de los buenos) pero apolítico, con 55 años de egresado de la “finada y golpeada” Guardia Nacional, tres años de enlace entre el Ministro de la Defensa y el Presidente del CSE, en su sede y sus políticos, actuante como seguridad en seis pasadas elecciones, de verdad, (En los 40 años de democracia), escritor, Comunicador social de Radio, Prensa escrita y Televisión, comentarista, analista y columnista de prensa, más de medio siglo de servicio militar, instructor y Oficial de planta en EFOFAC, Director de Liceo Militar, Magister en Alta Seguridad y Defensa Nacional en el Instituto Universitario de altos Estudios de la Defensa nacional, (IAEDEN) primero como cursante y luego como asesor de dicho instituto, con curso de contrainsurgencia con el ejército norteamericano en Fort Gulick, ex -Delegado en el Zulia, del Instituto de Oficiales retirados de la Fuerzas Armadas Nacionales (IORFAN) y lo más valioso es que soy “Dr. en experiencia” tengo 75 años de edad y hasta ahora sigo siendo apolítico pero si observador de ella, si dios lo permite pienso vivir un poco más, mientras que a usted le falta Dios quiera que mucho, un poco más de tiempo y sería una lástima que usted pusiera en peligro su y las actuaciones de la gente de su partido, que son gente valiosa y estaría de más que su sacrificio con los años de cárcel y el trabajo de Lilian Tintori, haya sido en vano. No invente que el agua tibia, ya hace muchísimos años la inventaron y recuerde que sus contendores, son también extraordinarios muchachos, Profesionales y en ascenso, que piensan diferente de lo que es negociar con estos sátrapas. Recuerde que: AMOR CON HAMBRE NO DURA Y SI DURA NO PERDURA” y “A RIO REVUELTO GANANCIA DE PESCADORES.

“Le quiere decir que no se olvide y sugiere que en las situaciones de confusión o en la que se producen más desencuentros, es donde los más hábiles son capaces de sacar su tajada, no olvide que desde el 1998, este gobierno nos ha empobrecido y acabado, un País que fue ejemplo democrático y de recursos, con sus factores de poder en crecimiento y hoy en estas situaciones deplorables destruidos a la que nos han llevado ustedes los políticos, como vivimos hoy los venezolanos, De tercer mundistas pasamos a ser infinitamente sin mundo, ya diría un prócer nuestro “LOS VENEZOLANOS HAN VIVIDO POBRES, EN UN SUELO RICO.“ No cometa tonterías porque “USTED PAGARA LOS PLATOS ROTOS.” Y sabe qué. MAS CLARO NO CANTA UN GALLO.