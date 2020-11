Caracas de nuevo con largas colas por gasolina y varias bombas cerradas

(12 de noviembre del 2020. El Venezolano).- Colas por gasolina en bombas subsidiadas y las de precio internacional. Las largas filas de vehículos no se distinguieron entre una y otra estación de servicio este miércoles, ya que el área metropolitana de Caracas volvió a presentar largas colas por gasolina en casi toda su geografía.

La capital venezolana vuelve a experimentar lo que en la mayoría del país se vive desde hace mucho tiempo: kilométricas colas por gasolina y varias horas de espera sin saber si llegará o no el combustible.

A través de un reportaje de Efecto Cocuyo, se conoció que en un recorrido por 12 estaciones de servicio, se pudo evidenciar que nueve de estas no dispensaban combustible entre las 2:00 p. m. y 4:00 p. m. de este miércoles.

La cola de la estación de servicio La Estrella, en la Candelaria, que despacha gasolina subsidiada, nuevamente llegaba hasta la intersección de la avenida Panteón con la avenida Fuerzas Armadas, es decir, casi un kilómetro.

Esta situación fue similar en la entrada de Las Mercedes. Sin embargo, la fila de vehículos era considerablemente más corta. La estación de servicio PDV no estaba despachando gasolina y los empleados del lugar no sabían si llegaría o no el combustible.

Los usuarios hacían la cola en Las Mercedes sin saber si la gasolina llegaría o no

La bomba ubicada al final de la avenida principal de Las Mercedes tampoco estaba surtiendo combustible.

En el municipio Chacao solo dos estaciones de servicio se encontraban activas: Blandín II (diagonal al centro comercial San Ignacio) y Parque Cristal. Ambas de precio internacional.

Mientras tanto, la gasolinera ubicada frente al centro comercial San Ignacio (Blandín I) no prestaba servicio y la cola se extendía hasta la avenida Francisco de Miranda.

Con información de Efecto Cocuyo