Resumen de noticias de entretenimiento, por Camargonotas

(11 de noviembre del 2020. El Venezolano).- Chyno Miranda enfrenta problemas de salud

El cantante urbano Chyno Miranda sorprendió con un post en su social instagram exponiendo su estado de salud que lo agobia desde meses atras. El. Comunicado dice lo siguiente:Sin duda que el 2020 ha sido un año complejo y difícil para todos y para quienes estamos alrededor de Jesus nos ha tocado vivir unas semanas de mucha preocupación e inquietud. En los primeros meses del año Jesus empezó con unas breves pero intensas molestias en sus manos y piernas que se fueron intensificando, experimentando mucho dolor, calambres, sensibilidad y entumecimiento, dolores que primero lo forzaron a dejar drásticamente su vida activa de ejercicios, sus actividades cotidianas hasta un punto en que no pudo caminar más. Con mucha discreción mantuvimos en privado su condición por respeto a su privacidad y por el agudo dolor que estaba padeciendo. El tratamiento recomendado y ordenado por lo médicos fue “REHABILITACIÓN FISICA”, donde ha estado hospitalizado por las ultimas cuatro (4) semanas. Es una recuperación bastante lenta y de mucha paciencia, pero cada vez esta mejor y más fortalecido. Ya hoy tenemos a Jesus de vuelta a casa y lo mas grandioso, pudiendo caminar por sí solo. Tenemos mucha fe que su recuperación total será más rápida de lo esperado, y aquí estamos a su lado para seguir apoyándolo y brindándole todo lo que necesita para ver al Jesus de siempre, a Chyno. Pronto estará con todos ustedes nuevamente. ¡Gracias a todos los que han estado pendiente de Jesus!..

Oscarcito regresa como un Yakozuki

Haciendo honor a los grandes guerreros de la antología oriental regresa Oscarcito convertido en un ninja musical llamando Yakozuki, su nuevo nombre. Recordando, en el 2010 causó un revuelo internacional con temas como "Tumbaye", "Tú eres perfecta" y "No te tengo a ti". Su talento se ha visto plasmado en producciones para grandes artistas como Jennifer López "El Anillo", Will Smith y Marc Anthony "Esta rico", Victor Manuelle "Si tu me besas", Thalia "No me acuerdo", Natti Natasha, entre otros. Haciendo un video de su historia el artista venezolano confirmó el cambio de su nombre artístico a Yakozuki. Luego en instagram reafirma el cambio de nombre, borrando todos sus posts anteriores. Y es que Yakozuki comienza a escribir su propia historia musical...

Francisca Lachapel sale de "Tu cara me suena"

Ya es oficial la salida de la animadora de Univision Francisca Lachapel del espacio "Tu cara me suena".

La marcha definitiva de la dominicana del show por culpa del coronavirus y el hecho de que no regrese no ha caido bien en la audiencia. El show musical de la pantalla de Univision tuvo que cerrar temporalmente debido al contagio de coronavirus por parte de algunos de sus participantes, entre ellos, Sandra Echeverría, Melina León y Chantal Andere. Sin embargo, todos están recuperados y el show regresa a la pantalla pero sin la animadora estrella. La misma presentadora informó que su retiro del programa sería indefinido.

Mike Reyes prepara nuevo single junto a George Noriega

Mike luego de sus éxito “Alguien más”, ahora viene repotenciado con más ritmo y sabor de la mano del multipremiado George Noriega. Aún su video de “Alguien más” tiene repercusión en la industria y su fanaticada feliz por su talento y versatilidad.

Cabe resaltar que el tema “Alguien más” superó el millón de views en Youtube. Capítulo aparte merece el sonido, producción, arreglos y versatilidad vocal, única y particular de las canciones de Mike Reyes, que enamoran.

Su aliado musical George Noriega ha sido multipremiado por la Academia de la Música, Latin Grammy y este año una vez más ha sido nominado como Productor Musical de Año. Mike Reyes, es la nueva promesa de la música urbana.

Justin Bieber hará presentación en los People’s Choice Awards 2020

El cantante canadiense Justin Bieber realizará un performance en vivo durante la premiación de los People’s Choice Awards 2020 este próximo domingo 15 de noviembre, en una ceremonia que se transmitirá por el canal E!. People’s Choice Awards es la única ceremonia donde los fanáticos son los únicos jueces y sus votos deciden quienes serán los grandes ganadores. El intérprete de "Holy" es el más nominado en los E! People’s Choice Awards de este año, quien empató con Lady Gaga, que es la mujer más nominada.



MDO lanza tema en honor Anthony Galindo

El grupo MDO lanzó al mercado una canción y video en homenaje póstumo a su compañero y hermano Anthony Galindo.

El tema musical y video “Contigo en el cielo” cuentan con la participación de los cantantes consagrados Angel López, Barrio Boyzz, Frankie J y Leosmany Castillo, y con ello conmemoran también las vidas que han partido de este plano demasiado pronto en estos tiempos tan difíciles. " Es una canción de consuelo muy necesaria”, expresó Abel Talamantez, integrante de MDO.



Lashana Lynch podría ser la nueva James Bond

No cabe duda que estamos en la era de la revolución, de cambios y de controversias. Y es que el mítico personaje de James Bond podría cambiar su traje de smoking por un vestido de Armani o de Karl Lagerfeld por solo nombrar dos modistos famosos. Como se sabe, el actual James Bond, Daniel Craig, está de despedida en la saga y podría remplazarlo una mujer el famoso personaje creado por Ian Fleming.

Aunque no es nada oficial, todo apunta a que la actriz Lashana Lynch; será la nueva intérprete del agente secreto más famoso de la historia del cine. Lynch ya ha formado parte de la serie pues actúa precisamente en "Sin tiempo para morir" interpretando a Nomi, agente aliada de Daniel Craig, pero competitiva con este. Tras esta, James Bond se retira y Lynch pasa a ser el Agente 007.

