Evo Morales regresó a Bolivia; Presidente argentino lo acompañó hasta la frontera

El expresidente Evo Morales regresó a Bolivia este lunes, al día siguiente de la investidura de su delfín político Luis Arce y tras un año de exilio transcurrido casi todo en Argentina, cuyo presidente Alberto Fernández lo despidió en la frontera, constataron periodistas de AFP.

El exmandatario boliviano Evo Morales (2006-2019) cruzó este lunes por la mañana la frontera con Bolivia después de casi un año viviendo en Argentina, en un acto que contó con la presencia del presidente argentino, Alberto Fernández.

"Parte de mi vida queda en Argentina después de once meses, no me sentí abandonado. Hermano Alberto, somos la patria grande que trabajamos en complementaridad. Muchas gracias por acompañarme, por garantizar mi seguridad y sobre todo quiero que sepan que me salvó la vida. Eso nunca lo voy a olvidar", agregó en un mensaje en el que también agradeció el apoyo del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.

Minutos después, cruzó a pie el puente que une la localidad argentina de La Quiaca con la boliviana de Villazón.

"No dudaba que íbamos a volver, pero no estaba seguro que iba a ser tan pronto, algo tan histórico y tan inédito, gracias a la unidad del pueblo boliviano y de muchas autoridades y exautoridades del mundo", aseveró Morales, ante cientos de personas que celebraron su regreso.

Nada más concluir la comparecencia, Morales enfiló el camino del puente en compañía de Fernández, quien lo despidió con un afectuoso abrazo antes de cruzar la frontera y reunirse con sus conciudadanos.

De esta forma, Morales pone definitivamente punto y final a su estancia en Argentina, país al cual ingresó en diciembre del año pasado para pedir refugio después de una traumática salida de Bolivia entre acusaciones de "golpe de Estado".

Con información de EFE