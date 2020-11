A la espera del reinicio de los vuelos nacionales e internacionales en Venezuela

(07 de noviembre del 2020. El Venezolano).- La Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela (Alav) se encuentra a la espera del reinicio de más rutas tanto nacionales como internacionales, en el marco de la flexibilización de la cuarentena por el coronavirus dictada por Nicolás Maduro.

La información la dio a conocer, Humberto Figuera, presidente de Alav, quien indicó que desde la organización están a la espera de que esta flexibilización permita reanudar los vuelos internacionales hacia Panamá, Portugal, Colombia, así como otros destinos nacionales.

“Estamos esperando porque se permitan volar las líneas aéreas europeas…Portugal que anunció un vuelo el 15 de diciembre, Iberia, España, estamos esperando que el Inac autorice los vuelos entre ambos países”.

Pasajeros prevenidos

El ejecutivo de Alav recordó que los pasajeros deben estar prevenidos con todas las normas de bioseguridad existentes tanto desde el aeropuerto de donde despegan como las que rigen en los destinos a los cuales piensan viajar.

“Los pasajeros que embarquen a destinos abiertos tienen que venir provistos de una PCR, sino no pueden embarcar. En Panamá el pasajero que no llegue con el PCR le practican la prueba allí, pero cuesta $50. En Venezuela no hay disponibilidad de pruebas PCR de acceso libre, por eso desde hace meses hemos pedido que certifiquen laboratorios para que un pasajero acuda allí y se efectúe la prueba”, dijo el presidente de Alav.

Recordó que este viernes salió el primer vuelo de Laser desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía hacia Santo Domingo en República Dominicana.

También resaltó que los posibles nuevos destinos ayudarán a la reinserción del sector hotelero en los procesos económicos.

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac) solo permitió el pasado 2 de noviembre el reinicio de vuelos hacia Turquía, República Dominicana y México, además de vuelos internos a Los Roques.

Con información de Efecto Cocuyo