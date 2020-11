Leonard Jácome: El virtuoso de las cuerdas que llega desde Venezuela, por Eliéxser Pirela Leal

(06 de noviembre del 2020. El Venezolano).- Hace 39 años nació en Rubio, Venezuela, uno de los más prolíficos músicos de todo el mundo, en la actualidad, que además de haber paseado todo su talento por varios continentes, ofreció como aporte a la música el hecho de inventar el arpa eléctrico, una verdadera novedad en la cultura melódica del planeta: Leonard Jácome..

Es que los amantes de la música en Japón, Malasia, Alemania, Austria, Suecia, Rusia, Escocía, Irlanda, Galés, Inglaterra, Francia, España, Italia, Chipre, Sudáfrica, Mozambique, Colombia, Uruguay, Cuba, México, Panamá, Paraguay, Chile, Argentina, Bolivia, Brasil, Guayana Inglesa y Estados Unidos se han tenido que levantar de sus asientos para aplaudir a este virtuoso venezolano que nació un día muy especial para sus coterráneos, el 5 de julio, pero del año 1981, en la mencionada localidad del estado occidental del Táchira.

Este multi-intrumentista, quien además es compositor, arreglista y productor musical y de audiovisuales, posee una experiencia de más de 25 años en el difícil medio musical. Igualmente es profesor y pedagogo en educación musical, después de haberse graduado en la Universidad pedagógica Experimental Libertador (UPEL), en su natal Rubio.

Es que Jácome puede fusionarse con cualquier estilo y género musical, adaptando el arpa eléctrica venezolana como instrumento solista o con acompañante; dentro diversos proyectos artísticos; o un concierto solista, a dúo/trio de jazz, música de cámara, música cinematográfica, bandas de pop-Rock, de baladas o bachata, reggaetón, las rancheras, los boleros, el vallenato, la salsa, el merengue y hasta conciertos de jazz y orquestas sinfónicas.

Experiencia

“Después de egresar de la UPEL he tenido la satisfacción y la fortuna de poder presentarme en cerca de 30 países, en cuatro continentes, para que los seguidores y amantes de la buena música disfruten de mis interpretaciones”, indicó Leonard Jacome a El Venezolano.

¿Qué otros aportes has podido brindarle a la música?

“Fui fundador da la cátedra de arpa Llanera en el Sistema de Orquestas de Venezuela, en el conservatorio de música Simón Bolívar; igualmente llevo 13 años trabajando al lado de uno de los mejores exponentes de la música venezolana, como lo es Reynaldo Armas y, además, soy compositor y arreglista de algunas obras para algunas Orquesta Sinfónicas y para la “Big Band Jazz”, lo cual me llena de mucha satisfacción”.

Háblanos del arpa eléctrica

“Con mi trabajo de investigación logré, con el apoyo de la Camac-Harps, de Francia, inventar el arpa eléctrica venezolana, lo que me ha valido ser la imagen artística de esa importante empresa francesa, de gran reconocimiento mundial”.

Cuéntanos de algún momento muy especial para ti

“En el mes de octubre del año 2018 fui invitado por la Filarmónica de Malasia, para realizar el estreno mundial de mi obra sinfónica para arpa y orquesta que bauticé “Arpa Mestiza” y que presenté en el prestigioso teatro Dewan Philarmonik Petronas, en las muy famosas Torres Petronas, allá en Kuala Lumpur. Eso fue fantástico, porque resultó todo un éxito”.

Háblanos de tus producciones musicales

“Bueno, hasta los momentos he lanzado los títulos “Empírico”, en el año 2008; y “Walking Hands”, en el año 2014, que es un documental sobre el arpa eléctrica venezolana. Esto me valió para que en ese año 14 me invitaran a participar, como actor cinematográfico, en la película “Para Elorza sin canción” y me pareció una tremenda experiencia”.

Leonard Jácome, con toda esa impresionante experiencia, ha acompañado a grandes artistas, como el mencionado Reynaldo Armas, al igual que Servando Y Florentino, la Orquesta Filarmónica de Malasia, la Orquesta Sinfónica Simón

Bolívar, la Camerata de Cancún, la banda Desorden Público, Maire Martínez, “El Pollo” Brito, Anthony Pérez, Miguel Delgado Estévez, Jorge Glem, Carmelo Medina, Cheo Hurtado, Miguel Siso, Erick Chacón, Ignacio Rondón, Annaè Torrealba, David Peña “El Zancudo” y muchos otros más.

Por todo eso, y por muchos aspectos más, presentamos con mucho orgullo a este virtuoso venezolano del lenguaje más universal que existe, como lo es la música, porque a pesar de su mediana edad, ha logrado llevar el nombre de Venezuela al pináculo de los más importantes escenarios musicales del planeta, aspecto que no se detendrá, porque el deseo y las ganas de superación de este músico andino parece no tener un tope, sino que cada reto que se le presenta le resulta la motivación para seguir creciendo en el difícil arte de la música.