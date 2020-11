Esta es la calificación que el hijo de Maduro le dio a las políticas económicas de su papá

(05 de noviembre del 2020. El Venezolano).- Nicolás Maduro Guerra, candidato del chavismo para las parlamentarias del 6 de diciembre, le dio una calificación de 19 puntos a la política económica que el régimen, escudado por las sanciones establecidas por el gobierno de Estados Unidos, ha aplicado en el país.

“Es una política económica diferente. No se puede medir la economía por los valores normales. Los parámetros que se han aplicado aquí no tienen precedentes en la historia de la humanidad ante lo que se le ha hecho al pueblo de Venezuela. En el contexto de la nueva economía, que se ha venido construyendo, le doy 19 puntos”, dijo.

El dirigente de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela ofreció una entrevista al periodista Vladimir Villegas, para su programa Vladimir a la Carta, transmitido a través de YouTube, en la que aseguró que el régimen ha sufrido ataques incesantes y groseros.

“Mira lo que hacían en Colombia, vendían los billetes. Mira cómo una pagina te mide el precio del dólar paralelo y ha querido marcar renglón. Es una guerra sin precedentes, ni siquiera a Europa en la Segunda Guerra Mundial la sometieron a este ataque”, expresó.

Maduro Guerra, sin embargo, calificó con un 16 la gestión de Calixto Ortega, presidente chavista del Banco Central de Venezuela, y prefirió no hablar sobre la cotización que maneja el ente rector del dólar americano, que en algunos casos ha superado el valor de las páginas paralelas de monitoreo.

“Política macroeconómica, eso habrá que preguntárselo al presidente del Banco Central o a Delcy Rodríguez, que ahora es ministra de Finanzas. Debe ser bien difícil presidir el Banco Central de Venezuela, administrar las cuentas del Estado, el erario público, lo que han bloqueado en Londres”, manifestó.

“Es verdad, hay un problema con el salario, a las personas no les alcanza. Pero me he dado cuenta en la calle, en el barrio, que la gente ha emprendido. La gente tiene primero el nuevo mecanismo económico, que no lo mide la economía tradicional, que son los bonos, que alivian a la gente”, añadió.