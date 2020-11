Misión leña o regreso a la edad de piedra

(04 de noviembre del 2020. El Venezolano).- Siempre he dicho que la inmundicia de revolución comunista

instaurada por ese enloquecido ser que trajo la desgracia a

Venezuela, entra dentro del terreno de lo insólito, de “aunque usted no

lo crea”, y no porque se trate de excentricidades, sino por lo absurdo

de su accionar.



Nadie puede tener dudas que esta bazofia de régimen nos ha

retrotraído a escenarios que formaban parte de un pasado remoto y

superado en la mayoría de las áreas que tienen que ver con la vida del

pueblo venezolano.



Allí están como ejemplo el retorno de enfermedades infecciosas que

habían sido puestas en control durante los cuarenta años de desarrollo

y progreso que tuvo Venezuela antes de esta tragedia de revolución,

como la difteria, la tuberculosis y otras.



Pero quién se iba a imaginar que nos iban a llevar a una de las eras

de la evolución del planeta, de hace unos diez millones de años,

según estimaciones científicas, a la edad de piedra y la del palo juntas.

No crean que es mamadera de gallo. El mismísimo mayorsote

generalote Ovidio de Jesús Delgado Ramírez, jefe de la Región de

Defensa Integral de los Andes, anunció una campaña para repartir

leña a los ciudadanos frente a la aguda escasez de gas doméstico que

se registra en la zona.



Observen esta perla del militar que no le caben los soles y las

estrellas en su uniforme y jamás debe haber enfrentado a un

guerrillero, y mucho menos ahora en revolución: “En estas represashay gran cantidad de árboles que son arrastrados por las aguas de los

ríos, que cuando viene la época de lluvia la corriente es un poco más

fuerte. Empezamos a cortar todos esos árboles y vamos a iniciar una

campaña con nuestros compañeros representantes políticos para

repartir también leña a las personas. Hay que ir buscando solución”. El

cerebro le quedó echando fuego.

Pero es que se observa un desconocimiento total del militar en materia

de recursos naturales y lo que significan para la protección del

ecosistema porque esos árboles que él quiere mutilar son los que

garantizan que por esos cursos de agua corra el cristalino mineral.

Ese general no sabe que entre los árboles y el agua hay una especie

de complicidad esencial para la vida del planeta

“Las copas de éstos sirven para recolectar la mayor cantidad

de lluvia posible, que se desliza entre las hojas, ramas y el tronco

hasta alcanzar el suelo, humedeciéndolo para protegerlo contra

la erosión. Y el agua que se filtra hasta las raíces sirve para nutrir toda

la vegetación”.



Tampoco tiene puta idea este señor que gran parte del agua

potable en el mundo proviene de zonas boscosas, además que

millones de personas dependen del agua dulce que fluye de

los bosques.



Pero vamos a lo sustantivo de la criminal propuesta del militar en

cuestión. Me voy a copiar una frase del ilustre jurisconsulto y

parlamentario venezolano, Secretario General legítimo de AD, el Dr.

Henry Ramos Allup, que muy bien se le puede aplicar al general, y se

hizo viral en su momento,cuando en una sesión del parlamento bajo

su presidencia, le dijo a un diputado del PSUV, Ramón Lobo, luego de

una desastrosa intervención “De inteligencia no te vas a morir nunca.

Contigo no se aprende nada”. A este diputado , luego Maduro lo

designó Ministro de Economía, calificándolo como un experto, tan

versado como los otros que contribuyeron a arruinar a Venezuela..

Ya me imagino al militar Delgado Ramírez, al lado de Nicolás Maduro,

dando algunas clases prácticas de cómo se puede hacer fuego

frotando un palo contra otro palo o una piedra, tal como se hacía en

los tiempos más remotos de la evolución del ser humano.

De estos seres se puede creer cualquier cosa como la temeridad de

Maduro de decirle al mundo que Venezuela tiene el remedio (todavía

no se sabe si es un bebedizo u otra cosa) contra el virus chino que

azota al mundo entero. O la más reciente de Tarek El Aisami,

atribuyendo la explosión de una torre de la refinería Amuay, a causade malos manejos, a un atentado con un misil que no saben de donde

pudo venir.



Y no es descabellado imaginarse esto en la Venezuela desvalijada y

demolida por esta ñoña de revolución, pues en cualquier momento no

habrá ni siquiera una caja de fósforos que comprar ni yesqueros para

prenderle fuego a un pedazo de leño hasta que encienda y logre que

el resto haga ignición, porque kerosene ni gasolina tampoco habrá.

De pronto si se lo meten por el bolsillo de atrás, como mandaba

Chávez a meterse los periódicos a los dueños de éstos porque

criticaban el desastre que ya mostraba su peor cara, los leños pueden

combustionar de manera más fácil..

“Así, así así es que se gobierna”,