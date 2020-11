Parlamento aprobó el acuerdo sobre la situación del Lago de Valencia

(03 de noviembre del 2020. El Venezolano).- Los diputados a la Asamblea Nacional (AN) debatieron y aprobaron este martes 3 de noviembre el Proyecto de Acuerdo sobre la situación de la Cuenca del Lago de Valencia.

“Hago un llamado a la solidaridad a la justicia y al respeto de la ley con los habitantes de esa zona inundable, que desde el año 2000 a través de 2 sentencias del tribunal a la indemnización, desalojo, demolición y recolección de escombros”, inició el debate el diputado Orlando Ávila.

Destacó que no hay manera de sacar esas aguas, porque es una cuenca endorreica. Una cuenca que no tiene conexión con el mar a través de fluviales, a través de fuentes.

De igual forma, alertó que el lago de Valencia se puede desbordar y arrasar con todas las poblaciones. “Subir ese muro para que no se viera inundado, ya no funciona. Lo que se debe es ratificar el hecho de indemnizar a esas personas. No solo es el hecho de La Punta y de Mata Redonda, sino que hay 22 poblaciones que también han sido inundadas”, agregó.

En su consideración, hay que desalojar, demoler, recolectar los restos de la demolición y definitivamente comenzar a trabajar en función de sanear la cuenca del lago de Valencia.

Protección del ambiente

Por su parte, el parlamentario Carlos Lozano Parra recordó que la Constitución de Venezuela- en su artículo 127- compromete a cada generación en la protección del ambiente en beneficio de sí misma y de mundo futuro.

“La cuenca del lago de Valencia es un sistema hidrológico que periódicamente aumenta y reduce el nivel de sus aguas teniendo como limites conocidos las cotas 402 y 427”, explicó.

Consideró que se debe declarar emergencia ambiental y social en todo el sistema de la cuenca del lago de Valencia, especialmente a los estados Aragua y Carabobo.

“Debemos constituir y apoyar desde la Asamblea y el Gobierno encargado un equipo de trabajo multidisciplinario para plantear a organismos financieros internacionales, el apoyo a soluciones consensuadas”, sumó.