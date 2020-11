Columna Caiga Quien Caiga Por @AngelMonagas: Leopoldo no lo dirá pero lo hará

Se pueden decir muchas cosas de Leopoldo, menos que es inocuoDesde su papel en el 2014, para muchos en acuerdo con un sector del chavismo, pues su salida sepultó a Capriles, Leopoldo nunca ha parado en su proyecto, en su delirio de ser Presidente.



Leopoldo tiene todos los elementos de un político moderno: Preparación intelectual, buena apariencia (capta el voto femenino), buen desenvolvimiento ante los medios, buen verbo, entre otros.

Ha sabido manejarse en las peores circunstancias.



Quizá su punto más débil es la disminución de su credibilidad. “Me están torturando Lilian…” y tenía las mejores comodidades en su reclusión en la cárcel y de paso hasta disfrutaba de momentos íntimos con su esposa, tantos que ella quedó embarazada.



La defensa a ultranza de algunos personajes, incluida su esposa, su papá, sus más cercanos colaboradores, muchos de los cuales no tienen cómo justificar su nivel de vida, solo indica complicidad. Disfrute común del “botín”.



Su otro Talón de Aquiles es su personalidad, que raya para la audiencia en lo demencial. No en vano se populariza su apodo “locoldo”.



El ex político británico y neurólogo David Owen pudiera verlo como un paciente con el “síndrome Hubris”, un trastorno común entre los gobernantes que llevan tiempo en el poder. Leopoldo tiene dos (2) años casi, gobernando con Guaidó y en la palestra pública más de seis (6) años.

Lo delata su exagerada confianza en sí mismo. Su desprecio, o en el mejor de los casos, inobservancia de los consejos de otros, inmiscuido en su propia realidad…



Su juicio no es el mejor. No oye a nadie, salvo que quiera afirmar su tesis.

El poder termina haciendo de las suyas, se les sube a la cabeza y los “hubrísticos” se sienten llamados por el destino a cometer grandes hazañas, sin pensar en las consecuencias posteriores.



Leopoldo tiene tiempo sin aterrizar, sin ver lo que ocurre a su alrededor.

No solo se hacen el centro de atención, quieren permanecer allí y se amargan cuando son “desapercibidos”.



Leopoldo ha terminado por no aceptar las críticas y se aísla cada vez más en el mundo de aduladores que lo rodea.



No juegan a un periodo, sino a decenas de años. Preparan “planes faraónicos”.



Los que padecen este mal, concluyen en que todos los que no les dan las razón, son sus enemigos personales, envidiosos de su liderazgo.

Cuando no logran el éxito, se pueden deprimir largamente. Eso pasó con Leopoldo.



Peor aún, una opinión pública mediatizada, tanto de la dictadura como de la falsa oposición, compromete la estabilidad de estos personajes. Por lo regular, son muy sensibles a los halagos y reconocimiento. Paralelo a ello son personajes con impedimentos para interactuar.



Administran mal la frustración.



Aparte de los síntomas evidentes, la neurociencia no ha encontrado aún las bases científicas que expliquen este síndrome. Además, como reconoce el doctor Manuel Franco, “es difícil tratarlo o evitarlo, sobre todo porque quien lo padece no tiene conciencia de ello”.



LO QUE DICE QUE NO HARÁ

En su rueda de prensa en España señalo que "regresará a libertarnos..." O sea, el nuevo Bolívar



Si vieron la larga rueda de prensa, pueden sacar sus propias conclusiones. No se presentó como cualquier funcionario. Su imagen denotaba la vocería principal.

Leopoldo claramente tomará el poder desde el exterior, pues en su juego, gobierno es gobierno. Él no nació para ser “segundon”. Él es primogénito, heredero directo del Libertador. Como Leocenis García (personaje también paciente de “hubris”) se siente un predestinado por el cielo, a ser Presidente de Venezuela.

Leopoldo solo tiene que hacerlo, no tiene por qué decirlo.

Leopoldo construirá la TRANSICIÓN con él a la cabeza. No importa si debe incluir a algunos sectores de la dictadura, como dejó entrever en su rueda de prensa.

Sus “delfines” han hecho dos retiros y decidieron que la vía para asumir el poder, es mejor desde el exterior.

Algunos analistas han caído en el juego de la distracción cubana: Arreglo ajeno a Nicolás, que fue Reverol para sacar a Diosdado, etcétera.

Todo eso es “pote de humo”.

Ratifico lo que he dicho desde hace mucho: Las elecciones del 6D pudieran no realizarse.

Necesitan otro simulacro para completar la altísima abstención del primero.

Quien paralizó la transición y el cese de la usurpación, ahora está operando a cuerpo completo.

Eso no es del todo malo.

Quien saque a Maduro será un héroe.

En política además siempre es preferible hablar con el dueño del circo y no con los payasos.

MEGANALISIS SOBRE 6D Y LA CONSULTA

Vean lo que dice esta encuesta en torno a estos dos eventos y sobre como se resuelven los problemas. Es más alta la desconfianza en la consulta, aunque también es muy alta la desconfianza del 6D. La gente pide que se vayan todos, incluida la MUD, No estamos equivocados en nuestros análisis.

Números que deben llamar a la reflexión



REVEROL: ¿PREMIADO, CASTIGADO O PUESTO A PRUEBA?

La relación Reverol-Prieto siempre ha sido tras bastidores conflictiva

Nada es casual en política.

La salida de Reverol de MIJ, tiene varias lecturas.

Premiado. No creo. Siendo tu General en Jefe, no es posible. Salvo alegar razones de enfermedad.

Prueba. Es posible, si fuera en otro cargo, más acorde con sus responsabilidades y formación. CORPOELECT, es un “cuero de chivo”. No hay recursos ni tecnología para evitar el descalabro que viene.

Castigo. Sin lugar a dudas, mucho más cuando se produce en paralelo a la salida de Leopoldo López. Repito aquí lo que siempre he dicho: La única forma de escapar de los organismos de seguridad en Caracas es a través de una negociación en muchos dólares o en arreglo con el gobierno. No hay de otra.

Maduro y Diosdado desconocen el arreglo o cualquier clase de negociación.



CORRE EN REDES: FINANCIAMIENTO DE LA CONSULTA



Más allá de la verdad o de la mentira, sería bueno saber quien o como se financia este evento. Las elecciones del 6D sabemos de donde viene. Y esta otra elección también tiene un costo.



CARABOBO

Fuertes presiones de una parte de la militancia del PSUV en contra del Gobernador LACAVA. Señalan que le hace “caritas” a un sector de la oposición. Al parecer cuenta con el perdón de Maduro, a cambio de que retome con más fuerza el papel del Grupo Bostón.

El problema es que “Drácula” no quiere hacer como la Gobernadora de Lara.

PCD SE RESTEA CON LA CONSULTANI TAN CALVO NI CON DOS PELUCAS”



Señala este partido “…estamos claro que la lucha es de calle. Hay una estrategia del régimen que va en la dirección que la sociedad se canse, se desespere y baje la guardia para que no así ellos puedan mantenerse y hacer de esta vida indigna y miserable una resignación más no una aceptación de todo una Nación. Por ello la construcción del PCD debe ir de la mano en este mensaje de resistencia a vivir con limitaciones existenciales y sin libertad ni democracia. Fíjense que en PCD decimos: Hemos decidido acompañar a la consulta más por ir en la dirección de la construcción de la UNIDAD, que en la convicción que ésta sea exitosa en el logro de sus objetivos…Entonces ya la discusión si lo vamos a lograr o no Pasa a un 2do plano. El PCD se RESTEA Y PUNTO”



ZULIA



Omar Prieto y su gente celebran la caída de Reverol, no obstante, soslayan un elemento en contra: Si medio lo hace bien, si resuelve el desorden de Corpoelect-Zulia, pudiera resurgir de sus cenizas como el ave fénix y sumarse en puesto preferencial para sustituir al que muchos chavistas consideran el peor de los gobernadores.



SUR DEL LAGO

Nicolás Maduro y General Lugo



Hace unas dos semanas estuve por este sector. Me sorprende el trabajo de Desarrollo social, a través de jornadas que hace el General Wladimir Lugo, especialmente en Puerto Concha, Congo Mirador y Ologa. La comunidad se lo reconoce. Como en política nada es gratis, también me pregunto ¿Qué busca este General Lugo Armas del Comando de la Zona 11?



GUERRA DE PODERES EN PETROBOSCAN:

Recibo denuncia: “Lo insólito después que la GNB desmantelará a un grupo de trabajadores activos, entre ellos, la supervisora Dolly Espina, ex pareja del sindicalista Gabriel Rangel, quien fue nombrado Jefe de Campaña en Zulia de Wills Rangel como candidato a diputado y Henry León, miembro principal del Tribunal disciplinario del sindicato S.U.T.P.M.C.U…”

“…ESTOS DOS TRABAJADORES QUE SE DEDICABAN A LA EXTRACCIÓN Y VENTA DE GASOLINA(+ DE 150 MIL LTS) DESTINADA PARA LOS VEHÍCULO DE LA FLOTA DE LA MENSIONADA EMPRESA MIXTA DE PDVSA/CHEVRON,SE PUDO CONOCER QUE LOS DETENIDOS FUERON PUESTO EN LIBERTAD DESPUES DEL PAGO DE UNA CUANTIOSA SUMA EN $ Y ADEMÁS SACADOS DE VACACIONES PARA ENFRIAR EL DELITO COMETIDO CONTRA LA NACIÓN , TAMBIÉN SE SUPO QUE LA SUPERVISORA DOLLY ESPINA SERIA REMOVIDA A UN PUESTO DE MAYOR JERARQUÍA POR IMPOSICIÓN DEL DIRIGENTE SINDICAL GABRIEL RANGEL PASANDO POR ENCIMA DEL PRESIDENTE DE ESTA EMPRESA MIXTA ALBERTO GONZÁLEZ, VIOLANDO ASI LOS PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS A TAN DELICADA SITUACIÓN LABORAL,ESTOS DELITOS IMPUNES SON LOS QUE HAN LLEVADO A LA DESTRUCCIÓN DE NUESTRA EMPRESA PDVSA,, PEDIMOS JUSTICIA…”

