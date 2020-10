El guiño de la temporada 2 The Mandalorian a Anakin Skywalker y al Episodio I de Star Wars, La amenaza fantasma

(31 de octubre del 2020. El Venezolano).- La segunda temporada de 'The Mandalorian' ya está aquí. Disney+ ha lanzado su primer episodio y este ha venido con un simpático guiño a 'Star Wars: La amenaza fantasma' que ha sorprendido a los fans que ya han podido ver el capítulo y que apunta a no ser la última referencia a la saga.

El episodio comienza con Mando en busca de otros Mandalorianos que puedan ayudarla en su misión de devolver a The Child a su planeta. Esto los lleva a Tatooine donde se encuentran con Cobb Vanth, un misterioso personaje que interpreta Timothy Olyphant, cuya armadura es la icónica de Boba Fett.

Pero ahora no es el turno de hablar del regreso de Boba Fett, sino de la referencia a 'La amenaza fantasma'. Din Djarin y Cobb Vanth emprenden un viaje para matar a un dragón Krayt, lo que les obliga a cruzar el desierto.

Por cierto, ¿el speeder de Cobb Vanth está hecho del pod racer de Anakin o sólo es muy parecido? 🤔 pic.twitter.com/G9jNSjcwAm — Stv Rcd (@IAMJarquin) October 30, 2020

Y es ahí donde está el guiño. El personaje del actor de 'Deadwood' y 'Santa Clarita Diet' parece estar usando un motor construido por Anakin Skywalker para Boonta Eve Podrace en el Episodio I de 'Star Wars'.

Evidentemente, no tiene por qué ser el mismo motor, pero un diseño tan similar lo convierte en un perfecto Easter Egg para la primera película de la trilogía de precuelas. Al estar 'The Mandalorian' ambientada entre 'El retorno del Jedi' y 'El despertar de la Fuerza', los homenajes y referencias a las dos primeras trilogías, incluso a spin-offs como 'The Clone Wars', pueden estar a la orden del día, especialmente con la aparición de nuevos personajes, como el caso de la Ahsoka Tano de Rosario Dawson.

Europa Press