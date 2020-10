Delsa Solorzano exigió a Bachelet pronunciarse por el caso Roland Carreño

(31 de octubre del 2020. El Venezolano).- La Diputada a la Asamblea Nacional, Delsa Solorzano, exigió este sábado a los delegados de la oficina de la Alta Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pronunciarse por la detención del periodista Roland Carreño.

A través de una rueda de prensa de diputados de la fracción de la Unidad, Solorzano destacó que resulta “absurdo” que el equipo de Bachelet, no se haya pronunciado.

“Tuvimos una larga reunión con los representantes de la señora Bachelet en Venezuela y los hemos instado a que se pronuncien. Resulta absurdo que hasta ahora no se hayan pronunciado; no es que no lo saben (…) lo saben porque se los comentamos. Corresponde un pronunciamiento inmediato“, indicó.

La diputada consideró que la detención arbitraria de Carreño es “una venganza” por el escape de Leopoldo López de Venezuela.