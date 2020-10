Biden anuncia cómo ayudará a los latinos

(30 de octubre del 2020. El Venezolano).- Univision 23 entrevistó a Biden durante su visita al sur de la Florida. Biden negó que su administración suavizaría las sanciones contra regímenes comunistas como los existentes en Cuba, Venezuela y Nicaragua.“No, no las suavizaría, a los que huyen de esos países no los deportaremos tampoco”, dijo Biden. “Si vamos a ser duros con sus gobiernos, no podemos castigar a los que huyen de estos sistemas”.

Tal parece que esto será mejor que restablecer la denominada política ‘wet-foot/dry foot’ (‘pies secos, pies mojados’) hacia el inmigrante cubano, decretada mediante una orden ejecutiva por el presidente demócrata Bill Clinton en 1995. Esa orden les permitía a los cubanos que tocaban suelo norteamericano (‘pies secos’) permanecer de manera legal en el país y acceder a la residencia, excepto si eran interceptados en alta mar (‘pies mojados’).

Gracias a esa política de ‘pies secos, pies mojados’ es que estoy vivo, ya que pude permanecer legalmente en Estados Unidos y al año acogerme a la Ley de Ajuste Cubano, firmada por el presidente demócrata Lyndon Johnson en noviembre de 1966. Por cierto, hace más de cuatro años, en enero de 2016, dos cubanoamericanos —el senador republicano Marco Rubio y el representante republicano Carlos Curbelo— trataron de eliminar la ayuda a inmigrantes cubanos .

Gracias a otra ley firmada por el presidente demócrata Lyndon Johnson, es que los latinos podemos vivir en Miami, lo cual no podíamos hacer antes de esa ley debido al racismo que existía. Por ejemplo, Francisco ‘Pepe’ Hernández, entonces presidente de la Fundación Nacional Cubano-Americana —el grupo del exilio cubano fundado por Jorge Mas Canosa, que fue miembro de la Brigada 2506 que participó en la fracasada invasión de Bahía de Cochinos que intentó derrocar al régimen de los hermanos Castro—, recordó cómo era Miami cuando llegó con su madre y dos hermanas huyendo del comunismo a principios de la década del sesenta:

“We could not find anything. Why? Because there were signs that said, ‘No blacks, no Cubans, no dogs’”, ‘Pepe’ Hernández dijo. “It is hard to believe now.”



Gracias a los demócratas encabezados por el presidente Johnson es que tenemos Medicare y Medicaid, mientras que gracias a los demócratas encabezados por el mandatario Franklin D. Roosevelt es que tenemos Social Security.



He podido comprobar que centenares de trumpistas desconocen todo esto que les he dicho, pero que ustedes ya sabían. Si los trumpistas conocieran la historia de Estados Unidos, dejarían de ser trumpistas. Como nos dice José Martí: “La ignorancia mata a los pueblos, por eso es preciso matar a la ignorancia”.

Antes de seguir exponiendo cómo Biden ayudará a los latinos, y aunque mañana analizaré el daño que Trump les ha causado a los latinos, tengo que señalar mi preocupación sobre las elecciones y sobre la conducta de ustedes, que no son trumpistas si no oportunistas, al igual que muchos comunistas que he conocido.

Tal parece que Putin no es la principal amenaza a la integridad de las elecciones, sino el magistrado Brett Kavanaugh, el segundo juez nombrado por Trump a la Corte Suprema. Véase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.

A causa de la pandemia, el fenómeno del voto anticipado ha crecido a un ritmo sin precedentes este año, y eso incluye una avalancha de votos por correo nunca antes vista, que está en la mira del presidente Trump desde hace semanas. Se estima que el voto por correo en Pensilvania y otros Estados es mayoritariamente demócrata, lo que ha llevado al Partido de Trump a impulsar distintas estrategias de hostigamiento para tratar de entorpecer, anular o deslegitimar el proceso de voto por correo; desde presentar acciones judiciales para que no sean válidas las boletas que lleguen vía postal después del día de elecciones y poner a sus partidarios a fotografiar a los votantes cuando depositan su sobre en un buzón, hasta un clásico presidencial: agitar el fantasma del fraude.

FiveThirtyEight dijo este lunes que la probabilidad de que Biden gane es 88%, mientras que la prestigiosa publicación semanal británica The Economist pronostica que el candidato demócrata tiene un 94% de probabilidad de ganar el colegio electoral. En 2016, Trump ganó en Pensilvania por una diferencia de menos de un punto, pero ahora las encuestas dan una ventaja promedio de entre seis y siete puntos para Biden. En Florida, Biden supera a Trump por 3 puntos: 50 por ciento contra 47. Por eso, todo parece indicar que la noche del 3 de noviembre no será el fin de una pelea, sino el comienzo de otra.

Carlos Giménez y María Elvira Salazar , les he demostrado que Trump es la principal amenaza de la democracia liberal. Desde la estafa cometida por la Universidad Trump, hasta haber mentido con premeditación respecto a la gravedad de la pandemia de coronavirus —les repito que pueden oírlo en la propia voz de Trump —, pasando por el engaño a los venezolanos —les ha negado el TPS y los ha deportado ilegalmente —, la clave del éxito de Trump siempre ha sido su inagotable capacidad de mentir y un público crédulo. Como ustedes saben, con Trump muchos cubanos han vivido de ilusiones para morir de desengaños.

Carlos Giménez y María Elvira Salazar , les pregunto:

1- ¿Por qué ustedes no han protestado porque Trump suspendió el programa de reunificación familiar que había autorizado a más de 125 mil cubanos a reunirse con sus familiares en Estados Unidos desde 2007?

2- ¿Por qué ustedes siguen sin protestar, aunque Trump ha deportado a casi todos los cubanos que han llegado en los últimos dos años?

3- ¿Por qué ustedes tampoco han protestado porque las visas para que los cubanos puedan visitar Estados Unidos se redujeron de 41.001 en 2014 a 10.167 el año pasado?