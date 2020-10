¿Son ‘socialistas’ Wall Street y los generales?, por Andrés Oppenheimer

(25 de octubre del 2020. El Venezolano).- ¿Son “socialistas” los gigantescos bancos Goldman Sachs y Bank of America? ¿Se volvió “socialista” la revista Fortune? ¿Son “socialistas” el ex jefe del comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos que supervisó la redada que mató a Osama Bin Laden, y otros condecorados ex generales estadounidenses?

Estos son solo algunos de los varios íconos del capitalismo y el sistema de seguridad nacional estadounidense que han salido en días recientes a apoyar al candidato demócrata Joe Biden, o a desacreditar la ridícula afirmación del presidente Donald Trump de que una victoria de Biden el 3 de noviembre conduciría a Estados Unidos al “socialismo”.

La campaña de miedo de Trump utilizando el tema del “socialismo” es tan descabellada como su afirmación de que Estados Unidos está a punto de ganar la batalla contra el COVID-19, cuando los casos de coronavirus están volviendo a subir dramáticamente en el país.

