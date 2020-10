Ledezma en contacto con la diáspora: Maduro es otro Coqui, pero en Miraflores

(24 de octubre del 2020. El Venezolano).- Para el alcalde Antonio Ledezma “ya Venezuela no tiene mas tiempo que perder, porque cada hora que transcurre representa una dolorosa agonía para millones de ciudadanos. No se puede seguir “dorando la perdiz” en un país somalizado, controlado por las transnacionales del narcotráfico y del terrorismo internacional, un país donde el jefe de una megabanda, el COQUI, está a la par de Maduro, con la diferencia de que uno está en la Cota 905 y el otro en Miraflores”.

Según Ledezma, “sino no hay una resolución de la comunidad internacional de intervenir para sacar a Maduro del poder que usurpa, llegara el momento en que ese tumor se va a expandir desde el Amazonas hasta la Patagonia y el eje del mal controlara nuestro hemisferio, sometiendo a millones de seres humanos, tal como ya lo hacen en Cuba, Nicaragua y Venezuela”. Para El también alcalde metropolitano de Caracas en e el exilio, “es inaplazable establecer una conducción política Interna donde prive la ética, la confianza y el compromiso de colocar, de verdad, los intereses del país por encima de los proyectos personales”, la paciencia de la gente se agota ante tantas desilusiones y es momento de limpiar las banderas de la unidad”.

Antonio Ledezma participo hoy sábado en una reunión telemática con líderes de ABP que forman parte de la diáspora en la que respondió a las 20 preguntas seleccionadas entre el centenar de participantes. Ledezma celebro la fuga de Leopoldo López y espera que “sigamos trabajando para lograr la definitiva libertad de Venezuela que es lo que mas cuenta”.

1 ¿Por qué no ha caído Maduro? ¿Por qué es muy fuerte o la oposición falla?

-No puede estar fortalecido un dictador que tiene sobre su conciencia el peso de ser culpable de la destrucción de una nación. Los errores en que ha incurrido la dirección política de la oposición, han sido las muletas de las que se vale Maduro para seguir parado sobre las ruinas del país que él ha devastado.

2. ¿La falla está en la estrategia?

Lamentablemente es así, ha sido trágico cambiar de estrategia abruptamente, como sucedió en el mes de abril del 2019. Eso fue un retroceso que nos alejó de la meta del cese de la usurpación, sin duda que haber cambiado las movilizaciones de calle para reducirnos a una mesa de dialogo en Barbados, fue un salto atrás.

3. ¿Qué ha pasado con la unidad?

Que terminó siendo un fetiche reducido a una impostura, porque donde no hay confianza, respeto mutuo, ética y lealtad a una estrategia medular, que debe estar por encima de las ambiciones personales, la unidad pasa a ser accesoria a los proyectos grupales.

4. ¿Cree que la gente se cansó de marchar?

Eso jamás, la gente sigue luchando por la libertad de Venezuela, no se rinde ante nada, a diario vemos la escenificación de decenas de protestas espontáneas, la ciudadanía asume muchos riesgos con un valor encomiable, lo que pasa es que esta defraudada porque siente que algunos factores no le juegan limpio y eso causa desconcierto.

5. ¿La consulta será la solución?

Daria mi vida porque fuera así el resultado, pero creo sinceramente que preguntarle a la gente “si el caballo blanco del Libertador es blanco”, es lo mismo que interrogar a la ciudadanía si aprueban el cese de la usurpación. Lo que deberíamos hacer es cumplir el mandato, aún vigente, del pasado 16 de julio de 2017.

6. ¿En qué se equivocó la comunidad internacional?

Se tardaron demasiado en caracterizar al régimen chavo-madurista tal como es: una narcotiranía. Ver a los líderes del mundo volteando hacia los lados para evadir su responsabilidad de enfrentar este régimen oprobioso, le dio tiempo a los tiranos de facilitar la invasión de efectivos cubanos, rusos, chinos, iraníes y a los bandoleros del narcotráfico de Colombia, México, Perú y Bolivia para que se conviertan en escudos de la satrapía venezolana.

7. ¿El R2P depende de Rusia y China?

No, depende de nuestra persistencia en solicitarlo y justificarlo. Hay piso legal para superar esas murallas que pretenden elevar sobre la razón moral y humanitaria de rescatar a un pueblo víctima de un genocidio en cámara lenta, las pruebas existen, las certificó la propia ONU y la OEA, ¿con qué cara van a saltarse esa realidad?

8. ¿Un quiebre militar interno es una fantasía?

Para nada, como tampoco es una fantasía los crímenes cometidos contra militares que se rebelaron contra Maduro, como fue el caso del Cap. Rafael Acosta Arévalo ni son realismo mágico las torturas infringidas al Cap. Caguaripano, ni son fantasmas las docenas de militares presos en los calabozos de la DGCIM, Ramo Verde, La Pica o del Fuerte Tiuna. Insisto en solicitarle a los militares constitucionalistas que desconozcan a un régimen que menoscaba los derechos humanos y violenta a diario los principios democráticos. Además, no todos son corruptos ni traidores, por cada generalato que trafica oro y cocaína, hay miles de soldados y oficiales descontentos con semejante latrocinio.

9. ¿La Asamblea Nacional expira en enero próximo?

La Asamblea Nacional elegida por más de 14 millones de electores el pasado 6 de diciembre de 2015, tendrá vigencia hasta que caiga la tiranía. Lo que no existe ni hoy ni el 5 de enero próximo, es un régimen dictatorial y por lo tanto ilegitimo, Maduro esta vencido hace mucho tiempo.

10. ¿Venezuela es viable económicamente?

Si, pero dejando atrás el modelo rentista para inaugurar una economía basada en el conocimiento, ya el petróleo no será la gallina de los huevos de oro, es menester ampliar la cancha para inaugurar una economía competitiva, diversificada, sobre un esquema de economía de mercado solidario sin dejarle todo el peso a ese mercado para que la solidaridad sea el acento humanista de las acciones de recuperación de la economía. Será menester recuperar las instituciones, la seguridad jurídica, la estabilidad política, para que disfrutemos de confianza y gobernanza, como atractivos a los inversionistas privados, y que la propiedad privada, los derechos humanos, la libertad de expresión, la alternabilidad y no la reelección indefinida, sean requisitos imprescindibles.

11. ¿Se debe pagar la deuda externa?

Se debe renegociar, ponerla en blanco y negro, porque en esa paila de negocios hay muchos fraudes a la nación. Un país con el 90 % de su población, en condiciones de pobreza, tiene argumentos para justiciar, priorizar y atender la catástrofe humanitaria, antes que salir corriendo a cancelar bonos o empréstitos realizados en una opacidad, que da lugar a serias sospechas sobre la legalidad de esas operaciones financieras. Recuerdo lo que se logró en 1989, con Miguel Rodríguez a la cabeza de un equipo designado por el presidente Carlos Andrés Pérez, que renegoció la deuda externa logrando un descuento superior al 70%. Ahora el recorte debe ser mayor al alcanzado con ese ejemplo.

12. ¿La inflación llegó para quedarse?

Seria quedarnos hundidos en la miseria. La inflación es hija bastarda del gasto incontrolado, del endeudamiento indiscriminado, de la corrupción y de la carencia de políticas económicas sanas. Hay que cerrar el desaguadero del gasto parasitario, ponerle un torniquete al endeudamlento que debe ceñirse a casos muy bien especificados en leyes, hay que recuperar el Banco Central y liquidar esa nefasta política de monetizar el déficit, hay que apuntar a reactivar el aparato interno con las divisas que debemos procurar ante el FMI; el Banco Mundial, el BID, mas los capitales robados que debemos rescatar.

13. ¿Es la corrupción un mal incurable?

Si no matamos esa culebra por la cabeza, seguirán las serpientes de la amoralidad pervirtiendo lo que nos queda de país. Soy partidario de establecer precedentes muy severos contra los responsables de delitos de corrupción, si eso no se hace seguirá flotando, sobre un país víctima de un asalto y saqueó espectacular, la sociedad de cómplices. Singapur es un ejemplo de cómo pasaron de un ambiente podrido por las corruptelas a una ciudad-nación modélico en progreso. No digo que imitemos al pie de la letra lo que allá hicieron, sino que veamos esa referencia para comprender que la corrupción hay que atacarla sin contemplaciones.

14. ¿De quién es realmente el petróleo en Venezuela?

Es de los venezolanos, ya basta de que cada gobierno de turno haga lo que le venga en gana con nuestras riquezas de hidrocarburos. Hay que modificar la ley de hidrocarburos, adaptarla a nuestra actual realidad, retomar la apertura petrolera, abrir jugo a los inversionistas privados, retomar los proyectos de conversión profunda, recuperar nuestro talento humano en la diáspora y crear una Agencia Nacional de Hidrocarburos.

15. ¿Se perdió para siempre la soberanía alimentaria?

Mientras tengamos tierra y gente dispuesta a trabajarla eso será imposible. Lo que falta es regularizar, previo un censo de predios y de pisatarios, la tenencia de la tierra con seguridad jurídica, el Estado debe liberar los millones de hectáreas que tutela y cederla a campesinos, productores agropecuarios que quieran trabajarla. Si a los productores se les apoya con buena vialidad, luz, sistemas de riego, silos, centros de mercadeo, política de precios justos, suministro de insumos desde semillas certificadas, hasta fertilizantes, pesticidas, financiamiento oportuno, Venezuela producirá cantidades de rubros para retomar nuestra balanza alimentaria. Que nunca mas se repitan esas escenas de funcionarios arbitrarios expropiando fincas y fábricas, que más bien le demos empuje a los ganaderos para que desarrollen esas razas de doble propósito como la Limonero, la Orinoco y La Carora.

16. ¿Cómo imaginas una buena educación?

Una educación con calidad, viendo las aulas donde se empine el educador como el símbolo de un país desarrollado. Sin educadores mejor formados y mejor remunerados, sin plantas físicas adaptadas a los avances tecnológicos, no habrá nunca una educación con calidad donde se formen ciudadanos emprendedores, aptos para el trabajo y para garantizar una buena convivencia. Me llama la atención el modelo japonés recién establecido donde a los niños se les lleva al colegio para que aprendan, sobre todo en las dimensiones de las civilizaciones, que sepan de las culturas que existen en el mundo, que manejan la aritmética, las matemáticas, la física, la química., que lean y lean a diario, que sepan manejar las computadoras, que estén en condiciones de preparar proyectos online, que aprendan varios idiomas y sobre todo, que conozcan su constitución, sus leyes, que internalicen valores como la solidaridad, la responsabilidad y la honestidad.

17. ¿Qué es para ti un salario digno?

El que le permita a la gente cubrir sus necesidades elementales, como alimentación, educación, salud, vivienda, recreación, además de que también pueda ahorrar. Una remuneración que recompense el esfuerzo realizado, un salario justo que estimule al ser humano para dar más de sí mismo en cualquier responsabilidad que asuma.

18. ¿Qué consejo darías a los jóvenes?

Que no se dejen arrebatar sus ilusiones, que sigan soñando por esa Venezuela prospera de la que será propulsores en la medida en que se atrevan a participar en la disciplina política. A que se preparen, que estudien y sean capaces de formular ideas para los debates

19. ¿Apoyarías una ley de olvido para reconciliar a los venezolanos?

Eso sería nocivo para el futuro de paz que aspiramos construir, porque la impunidad dejaría abiertas las cicatrices que solo se cerrarán haciendo justicia y eso nada tiene que ver con venganzas ni revanchas.

20. ¿Cuál debe ser la primera medida de un gobierno de transición?

En lo institucional, rehacer la base del Estado de derecho. En lo social Saldar la deuda social que nos desborda, sin demoras se debe activar un plan de socorro social a la ciudadanía que está en pobreza. En lo económico, solicitar financiamiento internacional recuperar capitales robados y poner en marcha un PLAN VENEZUELA, CON LAS EXPERIENCIAS DEL PLAN MARSHAL Y DEL PLAN COLOMBIA.