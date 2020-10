Viuda de Fernando Albán clama a la comunidad internacional que hagan hasta lo imposible por hacer justicia

(23 de octubre del 2020. El Venezolano).- Meudy Osío, viuda del concejal Fernando Albán, pidió a la comunidad internacional intervenir para evitar los desmanes del régimen de Nicolás Maduro. “Hagan lo posible y lo imposible para que estas muertes no sigan ocurriendo, para que esto pare”, señaló.

Indicó que hay mucho miedo para denunciar e ir en contra del régimen. “La gente no puede protestar porque la detienen. Hay que hacer algo, que no solo quede en papel. Son criminales”, señaló.

La viuda de Albán participó en el foro Las víctimas hablan, organizado por la embajada de Venezuela en Estados Unidos y la misión permanente de Venezuela en la Organización de Estados Americanos.

“A Albán le violaron todos sus derechos”

Osío explicó que en la detención de su esposo, el 5 de octubre de 2018, ocurrieron toda clase de situaciones anormales. “En 72 horas se le violaron todos sus derechos”, afirmó.

Dijo que el informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela detalla las irregularidades, la presión a la que fue sometido, la detención arbitraria, desaparición, presunción de tortura y muerte en custodia bajo la responsabilidad de organismos del Estado.

“Yo tenía la esperanza de que a mi esposo lo liberaran porque él no tenía nada que ver con lo que lo estaban inculpando”, aseguró.

“Desde ese primer momento que me dieron la noticia negué que se tratase de un suicidio. Lo mataron. Nosotros somos católicos practicantes. Que se haya suicidado es imposible”, recalcó.

