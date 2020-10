Venezuela contabilizó seis fallecidos y más de 380 nuevos casos de Covid-19

View this post on Instagram

#NoticiasEV Venezuela contabilizó en las últimas horas seis fallecidos y 381 casos nuevos de covid-19, con lo que el total de fallecidos asciende a 759, y los contagios a 88.416, según el balance del régimen madurista. Delcy Rodríguez a través de su cuenta de Twitter, indicó que los fallecidos eran residentes de Táchira (dos hombres de 51 y 50 años), Zulia (dos hombres de 52 y 76 años), Trujillo (un hombre de 56 años) y Aragua (un hombre de 72 años). De los nuevos casos reportados, 375 son comunitarios y seis corresponden a venezolanos que retornaron de Colombia. Los casos por transmisión comunitaria se distribuyen en los siguientes estados: Táchira (98), Miranda (63), Falcón (49), Distrito Capital (48), Yaracuy (41), Carabobo (23), Barinas (21), Lara (20), La Guaira (8), Apure (1), Trujillo (1), Portuguesa (1), Aragua (1). . . #EVNEws #coronavirus #covid19 #DelcyRodriguez #venezuela #23oct