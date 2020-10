Venezuela contabilizó más de 390 casos de Covid-19 en las últimas horas

View this post on Instagram

#NoticiasEV Vocero del régimen madurista Freddy Ñáñez, contabilizó en las últimas horas 391 nuevos casos y seis fallecidos por coronavirus. La cifra se eleva a 88.035 casos y 753 decesos. A través de su cuenta en Instagram, precisó que los seis fallecidos se registraron en Zulia (2), Apure (1), Miranda (1), Trujillo (1) y Anzoátegui (1). Sobre los nuevos casos, Ñáñez indicó que uno es procedente del exterior y 390 son por transmisión comunitaria, 82 de ellos en el estado Lara. . . #EVNews #coronavirus #Lara #freddyañez #venezuela🇻🇪 #22Oct