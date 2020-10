Juez agredió presuntamente a su pareja en una discusión en el 23 de Enero

(22 de octubre del 2020. El Venezolano).- Lo que empezó como una discusión de pareja terminó con agresiones físicas. Esa es la razón por la cual el juez de la Lopnna, Yceberg Carmelo Muñoz Martínez puso una denuncia contra su concubina desde hace dos años, por una presunta agresión en la que un menor de edad acabó con lesiones.

El hecho ocurrió el pasado lunes en el bloque 55 del 23 de Enero del municipio Libertador, específicamente en la planta baja del edificio. Según información policial, la mujer, Lucelia Sánchez se le habría abalanzado al denunciante, propinándole varios golpes.

No obstante, la versión dada por la hermana de la denunciada es totalmente diferente. Según Jeraldín Sánchez, esta recibió una llamada de Lucelia. “Me dijo que Yceberg la estaba golpeando y cuando llegué allá, mi hermana tenía un golpe en la cara. Nosotros empezamos a sacar las cosas y llegó su hijo y otras personas y comenzaron a amenazarnos”.

Entre las amenazas destacaban que las iban a caer a tiros y además las insultaron llamándolas “lavaperros”. Jeraldín precisó que no era la primera vez que su hermana sufría algún tipo de agresión. Anteriormente, Muñoz Martínez había hecho uso de la violencia verbal y psicológica para perjudicar a Lucelia, sin embargo, el 21 de octubre ocurrió el primer evento físico.

“A mi hermana la han encerrado en un cuarto y no le han dado nada de comer, ni de beber. Se ha quedado con los dos bebés y yo he tenido que salir ayudarla. Buscar a alguien que me ayude abrir y darle la comida”.

A su juicio, este lunes se pasaron todos los límites de tolerancia. Otra de las amenazas que Jeraldín recuerda es que en base a su poder judicial Yceberg le quitaría la custodia de los morochos de 11 meses de edad, quienes este 25 cumplen el año.

La agresión ocurrió exactamente luego que Lucelia fuese al baño, en ese momento presuntamente la agredida le pidió a su pareja que se quedara con los niños, por lo que camino hasta el baño y ahí Yceberg entró y le habría propinado el golpe, por fortuna, el padre del juez al escuchar los ruidos abrió la puerta del cuarto y el episodio se detuvo mientras ella se quedaba llorando.

Este martes a las 8:00 a.m. funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Propatria acudieron al lugar para tomar declaraciones de los presentes. Según Jeraldín, Yceberg cambió la versión de los hechos y aseguró que era Lucelia quien lo había amenazado de muerte, añadiendo que esta consumía estupefacientes, por lo que Sánchez se puso a disposición de la policía científica para que le realizaran las pruebas pertinentes.

Horas después el Cicpc le recomendó no colocar una denuncia, puesto que las cosas podrían empeorarse, más aún cuando ya había una denuncia en su contra.