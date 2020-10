Venezuela contabilizó más de 500 casos y seis fallecidos por Covid-19

View this post on Instagram

#NoticiasEV Venezuela contabilizó seis nuevos fallecidos y 483 contagios, de los cuales 447 son por transmisión comunitaria y 36 provenientes del exterior (30 procedentes de Colombia, tres de Perú y tres de Ecuador). Los dos primeros fallecidos se ubicaron en el estado Miranda, un hombre residente de Los Teques y una mujer de la parroquia Cúa, de 64 y 72 años, respectivamente. El tercer y cuarto deceso son dos pacientes del sexo femenino en el estado Anzoátegui de 62 y 84 años, respectivamente. Amazonas reportó las dos últimas víctimas de la jornada, hombres de 76 y 81 años, respectivamente, uno de ellos residente del municipio Atures. Con respecto a los contagios comunitarios, el estado Táchira encabeza la lista con 104 positivos, seguido de Distrito Capital (69), Falcón (49), Cojedes (43) y Miranda (39). Le siguen Lara (35), Zulia (34), Yaracuy (33), La Guaira (26), Nueva Esparta (15), Carabobo (9), Amazonas (8), Portuguesa (4), Aragua (3), Sucre (3), Mérida (2), Anzoátegui (2), Monagas (2) y Apure (1). . . #EVNews #coronavirus #covid19 #DelcyRodriguez #venezuela🇻🇪 #21Oct