Venezuela superó los 87 mil casos de Covid-19

#NoticiasEV El vocero del régimen madurista, Freddy Ñáñez, anunció que en las últimas horas se registraron 525 nuevos casos y cinco fallecidos por covid-19, las cifra de contagios se eleva a 87.161 y los fallecidos a 741. Los fallecimientos se registraron en Miranda (dos hombres de 52 y 64 años), Zulia (hombre de 52 años), Trujillo (mujer de 67 años) y Mérida (hombre de 80 años). En un reporte a través de Facebook cerca de la medianoche, detalló que 485 de los positivos son comunitarios y 40 corresponden a venezolanos retornados del exterior (Colombia). Zulia fue el estado más afectado con 126 casos, le siguen: Mérida (70), Táchira (66), Carabobo (43), Yaracuy (37), Nueva Esparta (29), Apure (28), Lara (16), Vargas (13), Trujillo (10), Monagas (9), Miranda (9), Portuguesa (8), Anzoátegui (6), Distrito Capital (6), Delta Amacuro (3), Falcón (2), Aragua (2), Barinas (1), Sucre (1). . . #EVNEws #coronavirus #covid19 #Venezuela #20Oct