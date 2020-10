Consulta Popular no tiene nada que ver con las fraudulentas elecciones parlamentarias

(20 de octubre del 2020. El Venezolano).- La exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia y rectora del Comité Organizador, Blanca Rosa Mármol de León, aseguró que “no tienen nada que ver con las fraudulentas elecciones parlamentarias".

“Nosotros no estamos esperando ninguna fecha, no tenemos nada que ver con ese fraude cantado del 6 de diciembre. Estamos organizando una consulta popular, el tiempo es escaso porque es mucho el trabajo pendiente. Tenemos un equipo de primera, que está trabajando con el equipo interno. Vamos a realizarla a la mayor brevedad, nuestra fecha es la brevedad posible que puede ser una semana antes, o una semana después, pero no dependemos para nada de la convocatoria al fraude”, sostuvo en la presentación del Comité Organizador de la Consulta Popular.

Además señaló que están representando a la ciudadanía “con el apoyo de la AN y el presidente constitucional, Juan Guaidó”.

Lea También: Consulta Popular de la legítima Asamblea Nacional podría realizarse en diciembre

“Este es el último recurso que nos queda en la Constitución; el último recurso pacífico, democrático y constitucional que ha exigido la comunidad internacional a la que hemos acudido en reiteradas oportunidad y le hemos dicho no podemos solos”, destacó.

“Llevamos más de 20 años ejerciendo todos los recursos que la Constitución establece y nos han sido sistemáticamente arrebatados”, incluyó.

Respecto a los observadores internacionales, dijo que “no saben si los tiempos dan para que vengan”.

Con información de Sumarium