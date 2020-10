Mayor Autonomía o ????? Por Raúl Ochoa Cuenca

(19 de octubre del 2020. El Venezolano).- Creo que es interesante discutir sobre un tema que desde hace mucho tiempo, muchos años, se habla sobre todo en nuestra región zuliana, como es el tema conocido como " regionalismo”. No solo el vocablo ha evolucionado sino el concepto en las necesidades que crecen, así como los objetivos socio políticos que tienen como fuente el viejo pero noble principio de la Venezuela federal hoy destruido y aniquilado paulinamente desde el inicio del fatídico año 1999, por los intereses hegemónicos del grupo político, económico y financiero de Hugo Chávez Frías, que debo reconocer era un secreto bien guardado.

Entonces apreciados lectores, les propongo que pasemos revista brevemente a los hechos de importante relevancia, no solo para España, sino para muchas naciones en los cuales hoy se debate el fenómeno, no nuevo, de las autonomías regionales y sus posteriores intenciones de líderes políticos, que sería la escondida intención de lo que podría ser la aspiración, en mi concepto anti histórico, que partiendo de los estatutos de la autonomía se pase a solicitar la independencia y convertirse a su vez en países " soberanos ". ?

Sin tomar en cuenta las negativas consecuencias que podrían tener para nuestros pacíficos e inocentes pueblos tales intenciones.

Propongo de pasar revista brevemente a los acontecimientos políticos de la Cataluña. Aportando algunos datos que nos pueden ayudar a entender, aunque no necesariamente a compartir, por qué esta decisión de los partidos independentistas y cunstancialmente mayoritarios en el parlamento de la Generalitat, como fue la declaración en forma no concordada y sorpresiva de independencia de la República de Cataluña el día 17 de Octubre del año 2017 Veamos esos datos socioeconómicos que impulsan esta decisión basados solo en la fuerza económica de una región. 1.-El puerto de Barcelona está entre los 3 primeros terminales marítimos del reino español, .

2.- Es la Región que junto con la Región de Madrid que más turistas recibe en España

3.- Barcelona está entre las primeras 10 ciudades más visitadas en el mundo. Produce el PIB más alto de España.

4.- Sus universidades están entre las mejores de España y entre las 10 mejores de Europa.

5.- Es la sede de las más grandes empresas multinacionales que operan en España. Su industria manufacturera es la numero uno de España.

La razón fundamental de esta decisión unilateral por parte de las fuerzas independentistas de la

Cataluña, se basa en que siendo la región de España que más produce por lo tanto la que más paga impuestos a la nación, si fuesen independientes toda esa fortuna de tributos se quedaría en casa y la Cataluña se convertiría en el país de Europa con más riqueza. Bueno eso es en teoría. En la práctica la realidad pudiese ser otra, ya que la Cataluña estando en el corazón de Europa muy probablemente vendría aislada del resto de sus vecinos, ya que podría convertirse en un virus que podría dañar el difícil mosaico unitario de países como Holanda y Bélgica entre valones y flamencos ¿ y por qué no la Francia, nación en donde aún está fresco el recuerdo de los independentistas que han planteado la Córcega independiente ?

Cito al presidente de la Comisión de la Unión Europea en ese año 2018 el Presidente de la Comisión Ejecutiva de la Unión Europea Dr Jean Claude Juncker, " Si Cataluña se independiza, otros harían lo mismo y no queremos una Unión Europea con 98 estados miembros.

Igualmente en esa edición podemos leer las opiniones contrarias a la aventura de los independentistas catalanes de la Canciller Merkel, del Presidente Macron, de Donald Tusk presidente del Consejo de la UE y o del primer ministro Esloveno Miro Cerrar. Me atrevería a afirmar que en este mundo así interdependiente y globalizado pensar y aún peor, hablar de independencia o lo que es lo mismo el intento de dividir bajo premisas de nacionalismos choca con la civilidad en países que han sido naciones por siglos y que han vivido en paz. A continuación transcribo un trabajo presentado por el diario The New York Times, escrito por los periodistas Megan Specia, Rick Glastone y Raphael Minder en la edicion del 31 de Octubre del año 2017 a raíz de la declaración de Independencia de la muy rica y culta región de la Cataluña, que tiene como capital la no menos importante y muy bella ciudad de Barcelona el día 27 de Octubre del año 2017. Fuente la Voz de Galicia edición del 10 de Abril del año 2018.

Desarrollan en su escrito a lo que dice la constitución del año 1978 del Reino de España en referencia a las autonomías regionales. Copio:" ¿Cómo está consagrada en la Constitución española la idea de la autonomía?

Cuando entró en vigor una nueva constitución en 1978, tres años después de la muerte del dictador Francisco Franco, los constituyentes buscaron reconocer las partes del país con una herencia cultural distintiva.

Sin embargo, también afirmaron que no habría más soberanía que la de la nación española. Incluso antes de que se consagrara la Constitución, Cataluña recuperó parte de la autonomía que había perdido en la Guerra Civil de la década de 1930, como parte del trato político negociado por los políticos en Madrid para asegurar que los catalanes adoptaran la estructura política de España.

De hecho, Adolfo Suárez, quien se convirtió en el primer presidente del gobierno de España, restauró la Generalitat, o el gobierno regional de Cataluña, como la única institución de la Segunda República Española de la década de los treinta que se reinstauraría después de la dictadura de Franco.

En 1981, los principales partidos españoles acordaron dividir al país en 19 regiones, incluyendo dos enclaves en el norte de África, Ceuta y Melilla. Para 1995, cada región había elaborado sus propios estatutos de autonomía.

“La Constitución se vio como un instrumento de transición y paz que en los primeros años también podría crear un vínculo social más grande y desarrollo económico”, dijo Miguel Herrero de Miñón, uno de los siete artífices de la Constitución de 1978.

“Después se añadieron otros conceptos”, añadió. “El más desastroso de ellos fue generalizar el mapa de las

regiones”.

En octubre, los dos principales partidos españoles —el Partido Popular, de Rajoy, y el Socialista—

acordaron crear una comisión para elaborar una reforma constitucional. En gran parte, su decisión fue un

intento por distender la crisis catalana.

Sin embargo, a la comisión le tomará seis meses preparar su informe preliminar, y no hay garantía de que

los políticos alcanzarán un consenso sobre qué cambiar, en particular en lo referente a la delicada cuestión

de la autoridad regional.

“Los políticos están discutiendo cosas que no entienden”, dijo Herrero de Miñón [1], citando las

sugerencias de algunos políticos acerca de que España necesitaba un sistema federal. “Casi ningún político

español conoce la diferencia entre una confederación y una federación”.

¿Qué derechos tienen las regiones autónomas?

Cada región autónoma tiene su propio parlamento electo, cuyos legisladores eligen un gobierno para la

región.

Las regiones tienen el control de varios servicios, de los cuales los más importantes son la atención a la

salud y la educación. Algunas regiones tienen más autonomía que otras, particularmente Cataluña y el País

Vasco, que cuentan con su propia fuerza policiaca.

Dos regiones —el País Vasco y Navarra— también tienen sistemas tributarios independientes, algo que

Cataluña exigió en 2012 pero el gobierno de Rajoy rechazó (en ese entonces, España batallaba con un

rescate bancario).

Dos regiones recolectan sus propios impuestos; las otras 15 son parte del sistema de redistribución

tributaria de España, que transfiere fondos provenientes de las regiones más ricas, como Cataluña, a las

más pobres.

Después de haber visto someramente estos datos podríamos pensar y yo diría con cierta propiedad, que la

Unión Europea se opondrá a estas aventuras independentistas. La división de países hace más débil el

sistema europeo y por ende a los países individualmente. Y no solo los países europeos.

El federalismo y las autonomías regionales les podrán dar grandes satisfacciones a nuestros pueblos.

El independentismo se puede convertir en una aspiración de muy pocos, muy costosa y diría muy nociva

para los pueblos. Solo basta recordar las las ultimas experiencias en el continente africano.

[1] Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (Madrid, 18 de junio de 1940) es un político y jurista español, uno

de los llamados siete padres de la actual Constitución del Reino de España.