Líderes hispanos de Florida reaccionan al respaldo de El Nuevo Día al boleto Biden-Harris

(19 de octubre del 2020. El Venezolano).- Hoy, El Nuevo Día, periódico oficial de Puerto Rico, respaldó a Joe Biden en su carrera por la presidencia. Este es el primer endoso presidencial del periódico. El Nuevo Día escribió: “Necesitamos a un presidente para todos, que crea en la inclusión, que respete la diversidad y que nos trate a todos como iguales, sin importar el color, el idioma o el acento al hablar”. El editorial enfatiza aún más la compasión y el detallado plan de Joe Biden para asegurar que Puerto Rico tenga los recursos que necesitan y merecen, y que trabajarán directamente con el pueblo de Puerto Rico para reconstruir y restaurar la esperanza.

“El respaldo de El Nuevo Día al boleto Biden-Harris es más que merecido. Joe ha presentado un plan real para ayudar a la isla a reconstruirse mejor, desde la infraestructura hasta la educación. Los últimos cuatro años de Trump han sido un desastre para los puertorriqueños: en nuestro momento de mayor necesidad, Trump solo trajo toallas de papel y una falta de respeto hacia la isla. Es hora de que tengamos una administración que no nos trate como ciudadanos de segunda clase y que comprenda el potencial real de nuestra comunidad. Los puertorriqueños van a marcar la diferencia aquí en Florida para Joe Biden y el respaldo de hoy refleja la energía y la motivación que tenemos por él”, dijo el congresista Darren Soto.

“A través de palabras y hechos, Joe Biden ha demostrado ser un verdadero aliado de la comunidad puertorriqueña, y este respaldo, del periódico más grande de la isla, dice mucho de la fuerza de ese vínculo. Los puertorriqueños, ya sea en la isla o aquí en Florida Central, saben que Joe y Kamala nos respaldan y nos tratarán como los ciudadanos estadounidenses que somos. Esa conexión y respeto mutuo pagarán dividendos cuando llegue el momento de las elecciones, cuando las boricuas en Florida y en todo el país voten masivamente y manden a Joe a la Casa Blanca ”, dijo el senador estatal Víctor Torres, Jr.

“La comunidad puertorriqueña tanto aquí en Florida Central como en todo el país está desesperada por un nuevo liderazgo que nos trate con dignidad, respeto y como iguales, y eso es exactamente lo que nos ofrecen Joe Biden y Kamala Harris. Después de cuatro años terribles con una administración que nos ha brindado muy poca ayuda y ningún respeto, necesitamos el liderazgo firme y la visión real de Joe Biden para nuestra comunidad, desde aquí en Florida Central hasta la isla. Es por eso que puedo decir con confianza que los puertorriqueños van a votar abrumadoramente por Joe Biden, y que incluso pueden representar un factor decisivo en esta elección ”, dijo la representante estatal Amy Mercado.

“Joe Biden recibió este respaldo hoy, pero el 3 de noviembre sé que Joe y Kamala obtendrán el mayor respaldo de todos: el voto de nuestra comunidad. El contraste no podría ser más obvio entre la respuesta fallida de Donald Trump al huracán María, que ha dejado a nuestros residentes sin electricidad durante más de un año, y el plan con visión de futuro de Joe Biden para Puerto Rico, que incluye un fuerte compromiso para enfrentar el cambio climático–– un problema importante para la isla. Es por eso que la energía y el entusiasmo para apoyar a Joe Biden es fuerte y el voto puertorriqueño aquí en la Florida Central tendrán un gran impacto al garantizar que Donald Trump sea un presidente de un solo período ”, dijo la comisionada del condado de Orange, Emily Bonilla.

“El hecho de que el periódico más grande de la isla haya decidido respaldar a Joe Biden, en su primer endoso a un candidato presidencial en sus más de cien años de historia, dice todo sobre la bien ganada confianza de nuestra comunidad en él. No se equivoque: este no es un endoso de un periódico cualquiera. Sabemos que Joe ve a mis hermanos boricuas como estadounidenses que merecen respeto y una oportunidad justa para salir adelante; no tan inferior o hasta "sucio" como Trump ha demostrado considerarnos con sus palabras y acciones. Más allá de ser un hombre decente y de fe, sabemos que Biden tiene un plan real para invertir en nuestra isla, en educación, infraestructura, atención médica y más. En pocas palabras, Joe nos respalda y es por eso que nos estamos dirigiendo a las urnas como nunca antes: para demostrarle que también lo respaldamos a él”, dijo Fernando Negrón, líder de la comunidad puertorriqueña.

“Este respaldo es una señal más del enorme apoyo y entusiasmo que estamos viendo en la comunidad boricua aquí en Florida, en la isla y en todo el país, entusiasmo que se está traduciendo en votos para Joe Biden en las urnas este noviembre. Los puertorriqueños sabemos que el vicepresidente Joe Biden está con nosotros y que él representa el cambio que necesitamos tras los últimos tres años y medio de faltas de respeto y negligencia por parte de Donald Trump, quien nos falló ante los múltiples desastres que nos cambiaron la vida, el huracán María y posteriormente la pandemia. A diferencia de Trump, el vicepresidente Biden tiene un plan impresionante para reconstruir un Puerto Rico más fuerte que el de antes, un plan que abarca todo, desde invertir en infraestructura, desarrollo económico, alivio de la deuda, ampliar el acceso a la educación, y más. El liderazgo, el carácter y la compasión del Vicepresidente Biden nos han dejado claro a todos que él es más que digno de nuestro voto y nuestro apoyo”, dijo Jimmy Torres, Presidente de Proyecto Boricua Vota y Líder de la Comunidad Puertorriqueña.

“Los puertorriqueños, desde Florida Central hasta San Juan, respaldan a Joe Biden en esta elección debido a su compromiso demostrado con nuestra comunidad. Además de tener un plan real para ayudar a la isla a prosperar, para hacer frente a la pandemia y para crear una economía más fuerte e inclusiva, apoyamos a Joe en todo momento porque ha demostrado que nos respalda. En todos los temas que nos importan, desde el aumento del salario mínimo, un mejor acceso a una educación de calidad, atención médica asequible, o superar esta pandemia, Joe ha demostrado ser un aliado para nuestra comunidad. Nuestros votos importan, y es por eso que yo y todos los boricuas votaremos por Joe y Kamala, porque podemos contar con ellos para mejorar nuestras vidas en todas las formas en que Trump nos ha fallado”, dijo Viviana Janer, presidenta de la Comisión del Condado de Osceola.

“A través de su campaña y sus acciones, Joe Biden ha demostrado que le dará a la comunidad boricua la inversión y la atención que merecemos. La verdad es que nuestra comunidad no puede permitirse otros cuatro años de la imprudencia de Donald Trump. Joe se ha ganado nuestra confianza y respaldo colectivo no solo porque es el único candidato con un plan real para Puerto Rico, sino que es el único candidato que ha demostrado que trabajará para reconstruir mejor este país, ya sea fortaleciendo nuestra atención médica, la calidad de nuestro sistema educativo, o invirtiendo en viviendas asequibles. El impulso que sentimos en el terreno para apoyar a Joe Biden aquí es porque finalmente, tenemos un candidato que será un campeón para nosotros ”, dijo la miembro de la Junta Escolar del Condado de Orange, Johanna López.

