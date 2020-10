Cientos de usuarios abarrotaron las sedes del Saime en Venezuela

View this post on Instagram

#NoticiasEV Así amaneció las instalaciones del Saime en Plaza Caracas , ubicada en la capital de Venezuela, con largas colas de personas. Usuarios dicen que entregaron números a las 6am. Funcionarios dicen que hubo un "cierre de cola" a las 8am que ya habían 600 personas en espera. Vídeo: @RayliLujan . . #EVNews #Saime #pasaportes #Venezuela #cedula #19Oct