Venezuela contabilizó en las últimas horas más de 500 nuevos casos

View this post on Instagram

#NoticiasEV Venezuela contabilizó en las últimas horas 531 casos positivos de coronavirus. La información la dió a conocer la vocera del régimen madurista, Delcy Rodríguez quien indicó que del número total de nuevos infectados, 499 corresponde a casos comunitarios, mientras que 32 a importados. A través de su cuenta de Twitter destacó además que el estado Portuguesa es la entidad que presentó mayor cantidad de contagios (77), con casos activos en 8 de sus municipios; seguido de los estados Yaracuy (72) y Carabobo (71). En otro mensaje en la red, señaló que se reportó el fallecimiento de 6 venezolanos por este virus: 1 hombre de 36 años y 1 mujer de 86 años en Apure; 1 mujer de 66 años y 1 hombre de 70 en Táchira; 1 mujer de 68 años en Miranda y 1 mujer de 56 años en Falcón. . . #EVNews #DelcyRodriguez #coronavirus #covid19 #Venezuela #18oct