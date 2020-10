Diosdado Cabello: Experto en asesinatos y torturas, por José Gregorio "El Gato" Briceño Torrealba

(18 de octubre del 2020. El Venezolano).- Sobre este personaje siniestro de la lamentable historia en la Venezuela de los últimos 20 años hay mucho que decir, el Rey del Escarnio al pueblo venezolano, la mente psicótica de Diosdado Cabello Rondón nos ha hecho tanto daño que nunca serán suficientes los improperios, insultos, calificativos despectivos y despreciativos que le endilguemos a este malnacido pues nada se compara, nada alcanza para describir e igualar con palabras su perversidad aliñada con la más asqueante altanería y arrogancia posible. Es el Campeón del odio y el resentimiento disfrazado de actor político, desconocemos sus traumas, complejos y carencias pero son un caso que se compara con los peores psicópatas, asesinos en serie de la historia, realmente digno de estudios siquiátricos.

Lamentablemente me ha tocado seguirlo de cerca pues soy parte de sus numerosos objetivos, su odio es amplio y abundante razón por la cual no se deben perder de vista sus movimientos. En el año 2007, casi al final de mi primer mandato como gobernador del estado Monagas hice públicas mis investigaciones con una denuncia en contra de Diosdado Cabello Rondón quien estaba montando una gran organización para impedir mi reelección a como diera lugar e imponer a su hermano José David como gobernador del estado Monagas, quien era para ese entonces Ministro de infraestructura, para este fin el Capo Cabello utilizó a dos de sus más sanguinarios pupilos, los generales Hugo Carvajal Barrios (alias El Pollo) hoy requerido por la justicia internacional por narcotrafico, jefe para ese entonces de la (DIM) Dirección de Inteligencia Militar y Miguel Rodriguez Torres, director de la antigua Disip y posteriormente SEBIN, hoy preso político por el mismo Diosdado, cuya finalidad era montar o vincularme a cualquier hecho que impidiera mi reelección. No lograron su plan porque siempre actué apegado a la ley y demostrando capacidad gerencial. Lo que muchos no saben es que este delincuente, Diosdado, buscaba cumplir una exigencia que le hiciera su señora madre (Felicia) de convertir a su hermano José David en gobernador en las elecciones del año 2008 de su estado natal, Monagas, ya que era su sueño no cumplido aún.

Ese mismo año fuí el primer ganador de los gobernadores con aspiración a la reelección, el de mayor porcentaje votado en todo el país, con un 65 %, fue esto por cierto cuando Diosdado era gobernador del estado Miranda con todo el poder del mundo y su hermano Ministro de Infraestructura y aún así fue derrotado por Henrique Capriles Radonski. A partir de allí arreciaron contra mí las agresiones a todos los niveles y trabas todo trámite con el gobierno central, hasta que Hugo Chávez en el año 2010, faltando 2 años de que terminara mi periodo por el cual fui electo, me solicitó la renuncia a la gobernación a través del vicepresidente de la República, Elías Jaua y la vicepresidenta del partido Cilia Flores, hoy primera dama y jefa del Cártel de los Flores. Obviamente no acepté su ilegal petición y seguí sin miedo trabajando con las comunidades, siempre con creatividad, la imaginación de todo el equipo de gobierno y con la ayuda de Dios, vencimos todos obstáculos e hicimos una extraordinaria gestión que hoy después de 8 años de exilio, es reconocida por la mayoría de los Monaguense, según todas las encuestas del país, una verdad que a las pruebas remito.

El 4 de febrero del año 2012 hubo el gran derrame petrólero sobre el río Guarapiche que abastece de agua a la ciudad capital del estado (Maturín) que hasta el día de hoy ha sido catalogado el más grande del país, con más de 200.000 barriles vertidos en dicho río y Hugo Chávez me pidió que no paralizara la planta de tratamiento de agua que surtia a Maturín, porque eso desprestigiaria a PDVSA ante el mundo, y yo le respondí: si yo hago eso que usted me pide, me convertiría en un genocida al suministrarle agua contaminada y moririan aproximadamente 100.000 personas entre los más vulnerables, niños y ancianos, según los cálculos de los catedráticos de las escuelas de petróleo de las distintas universidades de todo el país, a quienes pedí asesoramiento determinando alertas ya que el petróleo contiene 45 componentes tóxicos y 16 son altamente venenosos para el ser humano.

A los pocos días, casualmente, sufrí un atentado en el cual murió uno de mis guardaespaldas y uno de los delincuentes, el mismo día se detuvo a otro de los sicarios quien resultó ser hijo de un vecino a pocas casas de la madre de Diosdado Cabello, en la población de El Furrial. Llamé a la Fiscal General de la nación, para ese entonces, Luisa Ortega Díaz y le suministre la información pero como todos sabemos, ella era ficha incondicional del capo Cabello e hizo caso omiso de mi denuncia no dejando dudas del autor del asesinato frustrado. Ya en el exilio, pues quedarme en mi país era sentencia segura de muerte, no se frenó en sus deseos de quitar del medio a quien se le enfrenta y me mandó a secuestrar en 2 oportunidades en Costa Rica, años 2014 y 2016 con funcionarios de la policía política el SEBIN para trasladarme a Nicaragua que son sus aliados y mandarme a Venezuela.

Sabemos nosotros de sobra que la mente asesina y quien siempre las instrucciones sobre lo que a torturas y asesinatos concierne en Venezuela es esta alimaña lo que lo hace culpable de Miles de asesinatos, algunos públicos y conocidos de los cuales hablaré y otros no tan públicos, sin contar su culpa en las muertes por desnutrición, falta de insumos y atención médica y las cientos de Miles de familias desmembradas que ha generado está huida despavorida de nuestra gente hacia otros horizontes.

*Caso Oscar Pérez. Está suficientemente documentado que el lunes 15 de enero del año 2018 estando cercado por más de 800 hombres en una casa del junquito, Oscar Pérez y sus 6 acompañantes, entre ellos una dama embarazada, hizo la segunda aparición a las 6 y 30 am a través de las redes sociales en donde manifestó la voluntad de entregase y las 7 y 30 am reporta que le están disparando, luego se les acercó a pocos metros el Mayor de la GN Rafael Enrique Bastardo Mendoza e indica a través de un megáfono que Oscar Pérez no estaba disparando y conversaron a menos de 10 metros de distancia y quedó grabado la conversación entre ambos en donde pactaron su entrega pero a las 8 y 33 am Diosdado publica un primer tuiter en donde habla de ".. viudas y viudos lloran..", luego publica un segundo tuiter a las 9 y 17 am atacando a los periodistas y a todos los medios de comunicación, a las 9 y 47 am sale un video de la Madre de Oscar Pérez en donde denuncia que su hijo se quiera entregar y no lo dejan, a las 9 y 53 am Diosdado vuelve a publicar un tuiter afirmando que Oscar Pérez había atacado al FAES, en los siguientes minutos sale Oscar Pérez en vivo herido y reiteró que se quiere entregar, pero fue tan desproporcionado el despliegue de efectivos (800) y de armamentos que utilizaron lanza granada RPE 7, dos tanquetas blindadas y un helicoptero. A las 11 y 30 am se filtro un audio de Freddy Bernal en el que se habla de los fallecidos y se revela la participación en el operativo del jefe del colectivo tres raíces, Heyker Vásquez en el cual muere. La gran pregunta: ¿Que hacían los colectivos asesinos en el lugar de los hechos? Después de esa hora (11:30 am) Oscar Pérez deja de publicar y trasmitir y Diosdado es el único que sigue informando sobre los acontecimientos, a las 12 y 04 meridien, publica y trata de justificar la masacre afirmando que Oscar Pérez había asesinado a un "POLICÍA" e hirió a 10 más. A las 12 y 49 meridien el canal del estado emite el primer boletín oficial y el colectivo Heyker Vázquez es tratado con honores de policía nacional. A las 5 y 43 pm el país desconocía si Oscar Pérez estaba muerto. Una hora después el Ministerio Público, publica que el colectivo Heyker Vázquez estaba solicitado y tenía antecedentes por homicidio. A las 7 y 36 pm a través de un periodista de sucesos es que los venezolanos nos enteramos que Oscar Pérez y sus acompañantes incluyendo la dama embarazada, fueron vilmente masacrados. Fueron tan descarados y depravados que al día siguiente Maduro remueve al Comandante General de la Guardia Nacional por permitir que el Mayor estuviera negociando con Oscar Pérez su entrega. Al siguiente día se pronuncia el Ministro del Interior, Nestor Reverol y dejo más duda que respuestas. Se refirió a los dos "EFECTIVOS" muertos, entre ellos nombro a Andriu Ugarte, nombre con el que Heyker Vásquez estaba registrado en la Policía Nacional. Los colectivos asesinos fueron enterrados con honores policiales y total libertad y a los cadáveres de los masacrados los enterró la misma tiranía sin ninguna libertad. Es importante destacar que a la prensa jamás se le permitió llegar a la escena de la masacre y la casa fue demolida totalmente el día siguiente, eliminando toda evidencias de la escena de la masacre. Una semana después se filtro un audio de la policía en donde Óscar Pérez fue detenido con vida.

No olvidemos que Diosdado es el jefe de los colectivos asesinos y quedó evidenciado que fue él quien dio la orden de darle el tiro de gracia a Óscar Pérez y por eso fueron denunciados en la Corte Penal Internacional con sobradas contundentes evidencias.

Operación Gedeón

Datos publicados por la periodista Sebastián Barráez.

Las contundentes pruebas dejan al descubierto otra masacre dirigida por Diosdado. El pasado 3 de Mayo Venezuela amaneció con la noticia divulgada por la tiranía que un grupo de mercenarios (10) ¡que gran ejército! pretendían invadir a Venezuela por Macuto, estado Vargas.

Pero se le había olvidado que ya se había delatado en su programa, la cloaca del mazo dando el pasado 28 de marzo de este mismo año, en donde afirmó que tenían infiltrados a unos mercenarios que resultó ser la operación Gedeón, ahí se lució dando explicación detallada de lo que sabía y de lo que inventó.

Lo que nadie explica es cómo habiendo evidencia de lo infiltrada que estaba esa Operación, asesinaron el 3 de mayo a un grupo de jóvenes. Casi dos meses antes, el 17 de marzo, detienen al primer teniente (GNB) Rubén Darío Fernández Figuera, alias Buho, uno de los hombres de los campamentos, cuando pasa de territorio colombiano al estado Zulia. Después, el 26 de marzo, el general Cliver Alcalá, quien era el comandante de la Fuerza de Tarea, fue trasladado a EEUU por la DEA. El capitán (GNB) Antonio Sequea Torres asumió el control de los campamentos y llevó a medio centenar de militares a una emboscada el 3 de mayo 2020. Obligó a todos los militares a raparse la cabeza, unos días antes de embarcarse, quizá porque así sería más fácil que los identificaran los funcionarios del FAES que los estaban esperando. Sólo se salvaron de la máquina de afeitar el propio Sequea, su cuñado Fernando Andrés Noya, Josnar Baduel Oyoque, los estadounidenses Luke Denman y Airan Berry, y algunos de sus hombres de mayor confianza.

Los hombres de las primeras lanchas, que dirigió el capitán Colina, y que fueron asesinados, no vestían trajes ni zapatos de combate, portaban documentación de identidad, incluso algunos pasaportes, cédulas, tarjetas de débito y fotos familiares. Los impactos de bala son de próximo contacto, disparos fijos, se evidencia que a esas personas, estando vivas, las arrastraron, les pegaron en los glúteos, hay cuerpos que incluso tienen más de 20 o 30 impactos de bala, y ellos dijeron al mundo que fue un enfrentamiento desde 40 o 50 metros de separación. Los cadáveres presentaron signos de tortura y fueron arrastrados. Recibieron disparos en el pecho para causar la muerte inmediata.

Esta investigación viene desde hace seis meses”, aseguró Cabello aquel 28 de marzo 2020, en Con el Mazo, cuando presentó al mayor Juvenal Sequea como cabeza de uno de los grupos de lo que llevó a la Operación Gedéon. Quiso así darle relevancia a quien fue hombre de su confianza, porque ese Mayor de la Guardia Nacional estuvo encargado de controlar, años atrás, una finca de Diosdado. La supuesta acción la repelen funcionarios de los cuerpos de seguridad, porque no fue la Fuerza Armada Nacional (FANB) quien actuó, fue la unidad de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) adscrita al Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), que dirige uno de los hombres de Diosdado, el general Gustavo González López. Un dato importante, es que Diosdado fue el único funcionario que anunció la muerte de ocho de los hombres de la Operación Gedeón, entre ellos precisó claramente la del capitán Robert Levid Colina Ibarra, alias Pantera y la del ex Dgcim César Andrés Peralez Sequea. Ningún organismo o funcionario volvió a hablar de los muertos.

Se refirió a solo uno de los detenidos, alias Pepero. Lo que no dijo fue dónde detuvieron a José Alberto Socorro Fernández, nombre de Pepero, porque él no estaba en ninguna de las lanchas. Además, se guardó de indicar, en ese momento, que el supuesto funcionario de la DEA es un individuo relacionado con el narcotráfico, con vivienda en Caracas y donde los tres hermanos Sequea Torres vivieron varios meses después de la Operación

Libertad del 30 de abril 2019.

Pero pronto les llegará la justicia ya que en días pasados la Corte Penal Internacional (CPI) recibió un informe hecho por el exdiputado opositor venezolano Wilmer Azuaje junto con el Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos sobre estas ejecuciones extrajudiciales cometidas por la dictadura de Nicolás Maduro y por órdenes de Cabello en el marco de la Operación Gedeón, dicho informe fue entregado también por el exdiputado ante el Parlamento Europeo en Bruselas.

Casos del estado Monagas

En las fincas que tienen a nombre de sus testaferros entre tantas, las que se encuentran ubicadas en el sector Mulatico al Sur del estado, muy cerca de Maturín, llamadas El Gabán y el Garzón, mataron y desaparecieron a 4 humildes trabajadores porque se metieron a cazar en dichas fincas. Los nombres de los desaparecidos el pasado 7 de agosto son: Yonny José Zapata, Leonardo García, Yonny Rafael Zapata y Yasser Piamo de 17, 20, 22 y 48 años respectivamente.

Diosdado y su hermano José David, son tan cínicos y depravados que le mandaron el CICPC al pueblo de Mulatico para disimular y engañar al pueblo porque que se iba a abrir una averiguación para esclarecer el caso y los funcionarios cometieron una gran torpeza, al informarle a la comunidad que la averiguaciones iban a durar 5 años. ¿Con qué elementos podían afirmar semejante barbaridad si ni siquiera habían comenzado la averiguaciones?

Por más que te tongonees Diosdado siempre se te ve el bojote.

Por más que se quieran disfrazar de justicieros sus atroces hechos los delatan. Mi visión y deseo desde la cárcel del exilio es augurarle un fin sin perdón a esos crueles sanguinarios, cobardes y estoy seguro de que en los próximos meses al tumbar a esa narcotiranía los vamos a buscar hasta debajo de las piedras si fuera necesario e inmediatamente entregárselos a los gringos para que les apliquen cadena perpetua.

Con mucha fe en que los próximos acontecimientos internacionales serán muy favorables para el desenlace de nuestra Libertad me despido y continúo con la voz de la denuncia con lo único que me queda LA PLUMA Y LA PALABRA

José Gregorio "El Gato" Briceño Torrealba

Twitter :@josegbricenot

Instagram: @josegbricenot

Facebook :José Gregorio El Gato Briceño