Venezuela contabilizó en las últimas horas más de 280 nuevos casos de Covid-19

#NoticiasEV El vocero del régimen madurista, Freddy Ñáñez confirmó que se detectaron en las últimas horas, 289 nuevos casos de COVID-19 y cinco fallecidos. A través de su cuenta de Twitter, indicó que los casos comunitarios están distribuidos de la siguiente manera: Distrito Capital 65, Táchira 50, Guárico 40, Miranda 35, Yaracuy 28, Carabobo 23, Nueva Esparta 20, Aragua 15, Mérida 3, Zulia 1, Bolívar 1, Cojedes 1 y La Guaira 1. Cinco venezolanos perdieron la vida: Mérida (2), Anzoátegui (1), Miranda (1) y Amazonas (1); para un total de 725. . . #EVNews #coronavirusenvenezuela #freddyñañez #DistritoCapital #COVID19 #17oct