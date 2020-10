La muerte por encargo del General Por Ángel Monagas

Columna Caiga Quien Caiga

No es la primera vez que eso sucede. Me temo que tampoco será la última. Quizá la cita se refiere más a las circunstancias como sucedió, al grado de Oficial General ostentado por la víctima y por la naturaleza de los comentarios que ha generado.

Yo no soy periodista de sucesos, ni experto en criminalística. Aun así, es obvio que el hecho no es el resultado del hampa común, ni siquiera de la delincuencia que opera en la zona del hecho y que prácticamente son un azote de la población y de los viajeros.

No mataron a un “inexperto en armas y seguridad”. No andaba desprotegido, tenía un escolta y armamento suficiente.

Curiosamente no se llevaron nada. Ni las armas.

Probablemente ellos no sabían de quién se trataba. Si ese fuera el caso, estaría aún más a favor de mi tesis.

Si eres “atracador”, después que tú, te das cuenta que es un militar, aun no sabiendo distinguir las jerarquías militares, ¿Te ibas a quedar esperando en un sitio de permanencia y a no llevarte nada?

Tres “malandros” fueron ajusticiados según mi punto de vista, para calmar las especulaciones sobre lo que a todas luces es un “asesinato planificado”. Para que la familia militar y en particular la camarilla militar que gobierna no tema sobre su futuro.

El castigo a los presuntos autores, se produjo tan rápido…creando más dudas, más preguntas.

Por muy estúpido que fueras, al enterarte de quien se trataba, repito ¿Ibas a esperar?…a menos que te hubieran contratado para el trabajo y estabas ubicable para el “pagador”.

Ni el FBI ni Scotland Yard actúan con tanta prontitud.

¿Quién contrató a los “malandros” para saber dónde estaban? Pregunto por la velocidad de su captura y como es usual, nadie habló con ellos, pues “enfrentaron” a las fuerzas del orden y pasaron a mejor vida.

El viejo truco de “hicieron armas, se resistieron y enfrentaron”.

LOS AUTORES

¿Quién está detrás de esta muerte?

Yo no lo sé y no voy a refrendar ninguna de las tesis que circulan.

Lo que sí puedo asegurar es que un “robo” común no fue.

Es importante resaltarlo para que otros miembros del componente militar entiendan que, por más grado, cargos que ostenten, ellos solo son un “digito”, un “numero”, una pieza de un rompecabezas de poder, donde más temprano que tarde, como en todo centro con excesivo poder y control, desatará una guerra por asumir el poder. Por la Jefatura.

Pocos méritos tenía el “charlatán del siglo XX” Hugo Chávez.

Uno específicamente era “controlar a sus locos”.

Maduro tiene la jefatura, más no el liderazgo. Comenzando que, a pesar de su entrenamiento cubano, no es soldado, no probó una escuela militar, ni el servicio, no montó guardia, ni ronda ni rondín, no hizo presentaciones, ni fue sometido a la experiencia de ser comandado por otros de menores condiciones que bajo una voz de mando te dicen “Firme y vista a la izquier…”.

No es igual ser colectivo o ser miliciano, sin haber portado un FAL, un pesado equipo militar, participar en un desfile por largas horas. Tantas que, muchos se deshidratan, se desmayan…

Maduro es una circunstancia y no el horizonte.

Para los mortales como yo queda un alivio: En este país nadie está a salvo ni seguro.

Este General fue víctima de los intereses en pugna.

Algún día se sabrá la verdad, durante esta dictadura o luego que termine ella.

EN QUÉ ANDA ARIAS

Mi amigo Darwin Chávez adelantó algo que yo también iba a comentar.

Las apariciones espasmódicas del último 4F con vida política.

Su último artículo destaca las siguientes frases:

“No podremos hacer el socialismo sobre cadáveres. Se entiende entonces la urgencia que debe animarnos en este momento para levantarnos de la complicada situación de nuestro pueblo. El término conlleva la idea del cambio. De la superación de una situación presente para construir otra diferente de vida mejor, digna, en justicia, en libertad” (subrayado nuestro)

Arias no destaca por su lealtad. Las palabras denotan que él no está conforme.

Gracias a la tecnología, las reuniones se pueden producir en la discreción del hogar o el trabajo vía zoom.

Un viejo “Cicerón” me informa: “Antes de que la campana del 31 repique a las 12 de la media noche, se hará público”.

El fin de semana Maduro puede anunciar algunas acciones sobre sectores de oposición, que han acudido a los encuentros. Son varios militares en ejercicio quienes buscan oxigenarse y no quieren a su familia de regreso.

COLOMBIA

Me llegan fotos y testimonios sobre el negocio de un Diputado suplente en Barranquilla: Arepa Vaquera, se llama. Los empleados 90% de origen nacional se quejan de sus atenciones, de sus maltratos. Su nombre no aparece en el contrato.

Esta propiedad pudiera explicar sus frecuentes viajes a ese país y su lujosa residencia.

No tenemos las pruebas pero el hecho es absolutamente cierto. Ahora entendemos sus prolongados silencios, sobre las denuncias en contra de un poderoso ex ministro que destruyó PDVSA y también el “mutis” sobre una entidad financiera.

INJUSTICIA

Un especialista en teología y político me comenta:

Revisa la historia.

Los turcos musulmanes han ejecutado recurrentes persecuciones y matanzas de cristianos, de eso saben bastante los Maronitas de Monte Libano, a los que si Francia no les socorre los habrían borrado de la faz de la tierra en el siglo XIX; los sirio-caldeos que han sido masacrados varias veces.

Hay pueblos que tienen cierto gen maligno latente, turcos y alemanes sin algunos de ellos.

En el Mundo Islámico el Islam es la religión de estado (teocracia) y aún perdura la convicción de Un Estado, Un Ejército, Una Fe, eso en Occidente se ha superado, aquí hay libertad de cultos, allá no.

Aquí los musulmanes pueden levantar sus mezquitas, en el mundo Islámico nosotros no podemos levantar Iglesias…

Es un error obviar el elemento religioso en el choque con los pueblos musulmanes, simplemente porque ellos no lo obvian… su Dios les ofrece el paraíso si matan a infieles (nosotros).

Pienso en sus palabras cuando hablan de Venezuela como el nuevo satélite, del terrorismo Hezbolla.

LARA

En el nuevo esquema geopolítico impulsado por Maduro, este estado vuelve a los pies de Henri Falcón.

Por lo menos eso pretende. Sería su trinchera para Maduro prepararse ante un eventual escenario electoral de “acortamiento del periodo Presidencial.

ZULIA

Definitivamente. Casi un hecho. Si Maduro logra sortear la crisis política que tiene y mucho peor la que se le viene en enero, un cambio de rostro tendrá el chavismo en este estado.

Omar Prieto perdió todo el escenario e importancia ante Willy Casanova. No por el problema numérico, sino por la carencia de gestión política.

Willy Casanova ha resultado mejor alumno y ha cumplido todas y cada una de las tareas, sin generar mucho conflicto.

Esto creará una tormenta.

Omar es “mal perdedor” y si no gana “arrebata”. Arias y su derrota es el mejor ejemplo.

El problema de Omar es su equipo político. No tiene el nivel de los que están bajo la jefatura de Casanova.

Mi amigo Lisandro Cabello, no ha mostrado nada de la sagacidad política de la cual se ufana. En el chavismo le dicen “carro chocón”. Los medios se decepcionan cada vez que él preside las ruedas de prensa.

Reverol está convencido de salir de Prieto y apostar por Casanova o buscar un outsider, que según la última agenda tiene entre otros nombres a Claudio Fermín.

No subestimo a nadie. Omar ejerce la gobernación y su perspectiva en batalla siempre será buena.

DEPARTAMENTO DE ESTADO

Gane o pierda Trump, un nuevo giro tendrá la oposición venezolana. Muchos incluso del entorno de Trump están convencidos de la carencia de espacio político de Guaidó y creen conveniente una relegitimación.

Suenan nombres.

Biden a diferencia de lo que muchos han regado, piensa igual. “No se puede negociar con alguien que no tiene un producto que ofrecer”, palabras más palabras menos, de un operador político del hombre que de llegar a ganar, sería el más longevo presidente de la gran potencia del Norte.

EUROPA

Los europeos, más fríos, más ciertos en el análisis, saben que el pueblo venezolano es un barco a la deriva. No regresará al puerto “rojo” y tampoco cree en el puerto “azul”.

Un Barco sin capitán es peor que uno mal dirigido.

El venezolano no acudirá al llamado del 6D y menos a la pantalla de la consulta popular que solo busca extender el mandato de un desabrido Guaidó, cuyo discurso es más aburrido que un juego de ajedrez por radio.

Lamentablemente Maduro se comerá POR AHORA las hallacas y verá a los reyes magos.

Rogamos a Dios porque su semana santa sea en las playas de Guantanamo…El problema es que “deseos no empreñan”.

