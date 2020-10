El argentino Lionel Messi llamó a luchar contra la desigualdad social

(16 de octubre del 2020. El Venezolano).- El goleador histórico de Argentina, Lionel Messi, criticó las desigualdades sociales que imperan en el mundo, en una inusual entrevista de tono político con la revista La Garganta Poderosa.

"La desigualdad es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad y hay que luchar para corregirla cuanto antes", dijo el capitán de la Albiceleste al medio argentino.

Messi, de 33 años, sentenció: "Es imprescindible, para quienes más lo necesitan, preservar todo servicio fundamental en situaciones como esta pandemia. El agua, la electricidad e incluso los alimentos de primera necesidad".

Número 100 para Messi

Al astro del FC Barcelona se le dedicó la nota especial con motivo del número 100 de la publicación producida por pobladores de asentamientos informales.

La entrevista con Messi se publicó después de sendos triunfos de la Albiceleste ante Ecuador (1-0) y Bolivia (2-1) en el inicio de la clasificatoria al Mundial de Catar-2022.

En la primera plana aparece una foto de Messi con la boca abierta a puro grito, pose típica de los invitados de esa publicación a decir lo que piensan.

En un mensaje a las cocineras de los comedores y merenderos populares, indicó: "Me produce un orgullo inmenso ver cómo se involucran, incluso en tiempos tan complicados como los que estamos viviendo".

"Las copas que se levantan este año deberían ser para todas las personas que se implican para ayudar de esa manera", puntualizó Messi.

Al recordar su origen en una zona obrera y de clase media baja de la futbolera ciudad de Rosario, a 300 km al norte de Buenos Aires, afirmó: "En ese entonces no podía ni siquiera imaginar hasta dónde me llevarían aquellos pasos iniciales en el barrio".

En 2011 le había dado a La Garganta Poderosa su primera entrevista en la que reveló: "Me emociona ver camisetas o banderas del Che Guevara, de Diego (Maradona), de Argentina en cualquier lugar del mundo. Me causa una sensación hermosa. Siempre que veo el celeste y el blanco, me acerco a preguntar".

"Hoy me obsesiona menos el gol, por ejemplo, y trato de aportar lo máximo para el colectivo", dijo en otro momento de la entrevista de tono social, pero sin evitar el tema deportivo.

El futbolista fijó su punto de vista sobre cómo mejorar las sociedades al señalar que "la educación es la base de todo".

La revista ha publicado entrevistas a conocidos deportistas como Diego Maradona, Sergio Agüero, Juan Román Riquelme y Emanuel Ginóbili, además de figuras artísticas y políticos.

Con información de AFP