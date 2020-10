Dr Castro opina que la vacuna anticovid no será una solución inmediata

(16 de octubre del 2020.- El Venezolano).- El médico internista e infectólogo, Julio Castro, señaló este viernes que con el coronavirus “nadie está a salvo. Si no mantienes una vigilancia el virus aparece de nuevo. Europa está mandando unas señales de qué pasará con el coronavirus en el mundo“.

Asimismo, indicó en una entrevista con el periodista Román Lozinski, transmitida por el Circuito Éxitos 99.9 FM que “en Asia no hay una segunda ola pero si han subido los casos de coronavirus. África ha sido de las menos impactadas“.

“Estamos haciendo votos porque las pruebas rápidas de alta calidad, que llegaron al país por la OPS, puedan permitir mejorar la capacidad de respuesta“, acotó.

Sumó que “la capacidad de movilización del venezolano por la falta de gasolina hace que el coronavirus no aumente en el país, así como ocurre en África”.

“Las medidas para controlar el coronavirus están claras y su impacto en la economía. Es muchísimo más riesgoso ir a un gimnasio que ir al Ávila. Viajar no es una actividad vital para la actividad económica pero si reactivar los establecimientos comerciales del país”, agregó.

Comentó que “es necesario que los gobiernos sean transparentes en sus medidas contra el coronavirus. No podemos poner a la gente a pensar que la solución del coronavirus es un medicamento. La vacuna, cuando se logre, no será la panacea, no será una solución inmediata“.