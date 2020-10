Denuncian que el gobierno de Trump deportó a venezolanos a través de un tercer país

(16 de octubre del 2020. El Venezolano).- La administración Trump deportó en secreto a un número desconocido de venezolanos a través de un tercer país, posiblemente en violación de las leyes estadounidenses, según una carta publicada el viernes por el senador Bob Menéndez.

El demócrata de alto rango en el comité de relaciones exteriores del Senado, dijo que el Departamento de Estado había confirmado por escrito a fines del mes pasado que deportó “subrepticiamente” a un número desconocido de venezolanos de Estados Unidos a través de Trinidad y Tobago.

Esto fue después de que la Administración Federal de Aviación (FAA) impusiera la prohibición de vuelos hacia y desde Venezuela en mayo de 2019. Las llamadas deportaciones “sigilosas” solo cesaron después del brote de coronavirus este año, dijo.

“Los nuevos documentos proporcionados a mi oficina confirman que las deportaciones de Estados Unidos a Venezuela continuaron a través de terceros países al menos hasta marzo de 2020, mientras que la Administración Trump ha ofrecido pocas garantías de que no continuará devolviendo a los venezolanos a un régimen que Naciones Unidas declaró recientemente que ha cometido crímenes de lesa humanidad”, escribió Menéndez.

El senador cubanoestadounidense que representa al estado de Nueva Jersey, exige que el Departamento de Estado brinde ahora información detallada sobre las fechas de los vuelos y cuántos venezolanos fueron deportados. Citó datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU obtenidos a través de una base de datos no gubernamental que muestra que más de 100 venezolanos fueron deportados entre octubre y febrero, incluidos 95 sin antecedentes penales.

La embajada del gobierno interino de Venezuela, encabezada por Juan Guaidó, dijo a Univision Noticias que no tenía información sobre deportaciones al país sudamericano en este año.

"La información que maneja nuestra dirección de Asuntos Consulares es que no ha habido deportaciones," dijo un vocero. "No hay vuelos a Venezuela en este momento. De no haber vuelos a Venezuela, no puede haber deportaciones", explicó. "Puede que había algún caso muy puntual de personas que voluntariamente pidieron ser deportadas porque ya no querían estar en procesos legales acá".

Actualmente hay 274 venezolanos en centros de detención de inmigrantes en Estados Unidos, frente a los 1.200 de hace un año, dijo el portavoz de la embajada. De ellos, 726 fueron puestos en libertad condicional en meses recientes, después de que la embajada interviniera.

El Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios. Sin embargo, Telemundo informó anteriormente en marzo que 130 venezolanos fueron deportados desde el inicio del año fiscal en octubre, vía terceros países.

“Troika de la tiranía”

Si bien la administración Trump ha condenado los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, etiquetados como la “troika de la tiranía”, sigue deportando a sus ciudadanos.

Los expertos dicen que la deportación de ciudadanos extranjeros a través de un tercer país no tiene precedentes, especialmente cuando se trata de países a los que Estados Unidos ha acusado de graves violaciones a los derechos humanos, incluida la falta de debido proceso legal y la tortura.

"La ley de EEUU prohíbe el retorno forzoso de refugiados a un lugar donde sus vidas o su libertad estarían amenazadas, las regulaciones de Estados Unidos han suspendido todos los viajes aéreos a Venezuela”, escribió Menéndez en la carta, fechada el 16 de octubre, dirigida al secretario de Estado, Mike Pompeo, así como a la secretaria de Transporte, Elaine Chau, y al secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf.

