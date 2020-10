Delcy Rodríguez dice que hay una baja en los casos de covid-19

View this post on Instagram

#NoticiasEV Delcy Rodríguez, informó que el país registró 614 nuevos casos de covid-19 este miércoles (481 de transmisión comunitaria y 133 internacionales), incrementando el total de contagios desde el inicio de la pandemia a 85.005. . Indicó que el número de fallecidos a causa de la pandemia ascendió a 714 con cuatro nuevas muertes, una en Caracas (mujer de 67 años), Táchira (hombre de 74 años) y Aragua (dos hombres de 67 y 68 años). Las entidades con mayor registro de contagios este miércoles fueron Táchira (163), Yaracuy (92), Lara (57), Distrito Capital (53) y Miranda con (39) casos. . . #EVNews #DelcyRodriguez #coronavirus #crisisdesalud #15oct