Venezuela se acerca a los 85 mil casos de Covid-19

#NoticiasEV Venezuela se registraron 635 nuevos casos de coronavirus en las últimas horas, para un total de 84.391 desde la llegada de la pandemia al país en marzo. De la cifra 618 son casos comunitarios y 17 importados (16 de Colombia y 1 de Brasil). A través de sus redes sociales, la vocera del régimen, Delcy Rodríguez, reportó la muerte de seis venezolanos: Táchira (2), Apure (2), Carabobo (1) y Monagas (1). El total de fallecidos aumenta a 710. Mérida es la entidad con más contagios en la jornada (146), seguido por Distrito Capital (68), Lara (56) y Portuguesa (55).