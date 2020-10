Príncipe de Irán quiere llevar la revolución de su país a Venezuela

(14 de octubre del 2020. El Venezolano).- Reza Pahlavi, hijo mayor del último sha de Persia y príncipe heredero de Irán, aseguró que el régimen de su país pretende exportar la revolución a Venezuela, un país donde puede plantarse para incomodar a Estados Unidos y Europa.

“Si nos fijamos en los estatutos de la Guardia Revolucionaria y en la filosofía general del régimen, su prioridad es exportar la revolución. No están contentos con tener una revolución solo para ellos. Para el régimen en Irán, Venezuela sería un satélite”, indicó Pahlavi en una entrevista para el diario ABC de España.

Afirmó que la presencia de Hezbolá ya es notable en el continente americano, donde han perjudicado a países como, además de Venezuela, Colombia y Cuba.

“Ya no es solo Hezbolá en Líbano o Siria. Su presencia ya se deja notar en el continente americano. No solo los iraníes se ven perjudicados. También son los sirios. También los iraquíes, los libaneses y, por supuesto, los venezolanos, como los colombianos y cubanos. Saben muy bien que quieren plantarse donde puedan incomodar a Estados Unidos y a Europa”, agregó.

Pahlavi, quien se encuentra exiliado en Washington, emitió un comunicado llamando a la desobediencia civil para derrocar la dictadura religiosa de los ayatolás en su país.

“La importancia de la no violencia, que de nuevo ha sido siempre mi propuesta, es porque creo que es uno de los factores más útiles cuando los ciudadanos de un país se enfrentan a una dictadura brutal o un sistema totalitario“, manifestó.

Explicó que su misión es que en Irán se puedan llevar a cabo referendos en los que la gente decida lo que quiere.

“No me he ofrecido como voluntario para cargo alguno. No quiero tener en el futuro ningún cargo formal. Prefiero ser un defensor del pueblo, a solas. Mi papel es seguir animando a las fuerzas prodemocráticas de mi país a trabajar juntas por un objetivo común, de la forma más eficaz posible, haciendo de Irán nuestra prioridad y entendiendo muy bien que en algún momento habrá diferencias de opinión. Pero en esta etapa, lo principal es crear instituciones, que no las hay”, dijo.

Criticó a quienes en Occidente aún esperan que el régimen cambie su comportamiento.

“Todavía hay algunos en Occidente que piensan que se puede lograr un cambio de conducta en el régimen. Sea mayor o menor el grado de presión y sanciones al régimen, este no puede cambiar inherentemente su comportamiento porque en el momento en que lo hace ya no es lo que es”, subrayó.