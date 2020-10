Ortega Díaz a El Venezolano Hoy: Régimen de Maduro quiere destruirme y desacreditarme

View this post on Instagram

"El régimen de #Venezuela tiene un objetivo conmigo: destruirme y desacreditarme porque ellos saben que la información que he llevado hasta instancias internacionales los compromete en muchos delitos", esto nos dice Luisa Ortega Díaz, @luisa_ortegadiaz, Fiscal General de Venezuela en el exilio, cuando le consultamos sobre el origen de la noticia que circuló de la supuesta orden de detención en Colombia. Negó que haya en este país proceso judicial alguno en su contra, ni por Calumnia, como también trascendió. ¿Tiene contacto con el Presidente (e) Juan Guaidó? ¿Y con el presidente #colombiano Iván Duque? ¿Qué actividades está desarrollando en Colombia? ¿Ejerce hoy en día funciones de Fiscal de #Venezuela desde Colombia? ¿De qué vive en Bogotá? ¿Es cierto que envió pruebas a Cabo Verde que comprometen a Alex Saab, presunto testaferro de Maduro? Son varios los temas de interés que Ortega Díaz conversa con José Ramón Villalobos, conductor de El Venezolano Hoy. Sobre el último informe de la Misión Internacional de DDHH de la ONU, dice: "Este informe es un duro golpe para Nicolás Maduro. Yo aporté muchos elementos. Tuve varias reuniones con miembros de la Misión y les entregué un cúmulo de pruebas". Imperdible esta entrevista con unas las voces más críticas del régimen #venezolano en el exilio. ◉ Transmisión conjunta entre: @elvenezolanoewspaper @elvenezolanohou @elvenezolanop @elvenezolanoco y @elvenezolanomadrid #elvenezolanohoy