Henkel García: la Ley Antibloqueo da un frágil piso legal a futuros tratados que busquen firmar con países aliados

(14 de octubre del 2020. El Venezolano).- Su mundo son las finanzas y los mercados de valores, aunque sus inicios profesionales estuvieron muy vinculados con la ingeniería y, en especial, la química, pero su pasión indiscutible es la economía. Su nombre es Henkel García, director de Econométrica.

—¿Qué opina del proyecto de la “Ley Antibloqueo”que consignó Maduro a la ANC? ¿Podrá sortear las sanciones?

—El proyecto de Ley Antibloqueo se entiende que es más una carta de intenciones que otra cosa y, por otro lado, da un frágil piso legal a futuros tratados que busquen firmar con países aliados. Con esta ley, Maduro quizá aspire a desarrollar sistemas compensatorios de salarios o del ingreso real, recuperar la capacidad de proveer servicios públicos de calidad, impulsar la capacidad productiva nacional y la sustitución selectiva de importaciones. Esto en un entorno cada vez de mayor incertidumbre de cara a nivel doméstico con unas elecciones legislativas para el día seis de diciembre de 2020, de dudosa seriedad y credibilidad nacional e internacional.

—¿Cómo han afectado las sanciones del gobierno de Trump a Maduro?

—Nicolás Maduro actualmente trata de sortear las sanciones del presidente Donald Trump. Estas han sido un golpe muy duro para la estructura de poder y criminal que se dirige desde Miraflores con la aprobación de La Habana y Moscú.

—¿Es positivo o negativo que la banca ofrezca créditos en dólares a personas naturales y jurídicas?

—No veo crédito en dólares en el corto plazo. Síveo factible en el corto plazo créditos en bolívares indexados al dólar. Tampoco la banca los ha podido otorgar por el tema del encaje legal en Venezuela. Queda claro y además persiste la duda sobre si estos créditos en bolívares pueden impulsar la inflación y al tipo de cambio. Hace falta un plan mucho más amplio y sobre todo que logre incrementar la producción.

—¿Qué principios, como profesional de la ingeniería química se podrían aplicar en las finanzas?

—Yo en lo particular veo primero los hechos y después empiezo a investigar sobre esa teoría para ver qué puede explicar mejor lo que estoy viendo. Lo que sí me ha ayudado muchísimo, y no solo en la parte de economía y finanzas, sino en muchos aspectos de la vida, es el conocimiento matemático, el cual ha sido de mucha utilidad para mí.

—¿Qué opina del mercado de valores en Venezuela?

—El mercado de valores venezolano fue líder en los años noventa. De hecho en el proyecto de integración de las bolsas latinoamericanas, uno de los países que más aportó fue Venezuela, porque en esos años noventa, el país tenía más o menos un mercado de valores desarrollado. Me parece que es una muy buena opción de financiamiento para las empresas, pero que ahora no tiene cómo funcionar. Con la cantidad de bolívares que hay en circulación, el gobierno lo que hizo fue quitar el crédito. Al restringir el crédito desmonetizas el país y lo hacen a propósito porque la idea es desmonetizar para así disminuir la inflación y también el ascenso del tipo de cambio, pero lo estás haciendo a costa del financiamiento de las empresas.

Fíjense en lo siguiente, eliminas el crédito y las empresas no pueden financiarse por la vía del crédito. La principal vía de creación de dinero en Venezuela, y en cualquier parte del mundo sano, es a través del crédito bancario. Entonces al no tener esa figura, no tienes bolívares suficientes en circulación o tienes una muy poca cantidad de bolívares en circulación y los títulos valores también se compran con bolívares, porque pagarlos en dólares eso aún no esta ni cerca, así que es un mercado de valores también muy deprimido porque, precisamente, monetariamente estamos muy deprimidos también.

El poder de compra o si tu transformas todos los bolívares en circulación, eso suma alrededor de 500.000.000 de dólares. Con el efectivo en dólares seguramente se duplica, triplica o se cuadruplica esa cantidad. Es una opción que hay que mantener allí, pero que por ahora está muy restringida por la misma situación financiera, monetaria y económica del país.

—¿Qué recomienda a los venezolanos en esta etapa en donde la gente se prepara para hacer compras de cara a la temporada navideña?

—No viene un fin de año de los mejores y ya veníamos de unas cuantas navidades muy duras. La del año pasado fue especial porque las personas decidieron celebrarlo en medio de las condiciones negativas que existían, pero a pesar de eso decidieron celebrarlas. Desconozco el ánimo que tendremos para este diciembre. Vienen unas navidades duras donde vamos a tener que celebrarlas en medio de recursos muy limitados. Esperemos que pronto esto cambie y se retorne a una mejor dinámica, pero no luce sencillo.

—¿Qué expectativa tiene de los resultados de las elecciones en Estados Unidos?

—No hay que vivir de pasiones con respecto a Trump y Biden, porque es algo que escapa de nuestras manos y ya tenemos bastante con analizar y entender a Venezuela como país. Por supuesto que nos involucra por el tema Venezuela, pero nosotros no podemos hacer nada allá, lo que sí podemos hacer es delinear políticas, posiciones y planes indistintamente de quien termine en el gobierno de Estados Unidos. No creo que sea el fin de Venezuela si gana el uno o el otro.