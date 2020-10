Venezuela superó los 700 fallecidos por coronavirus

View this post on Instagram

#NoticiasEV El vocero del régimen madurista, Freddy Ñáñez, informó que en Venezuela se reportaron siete fallecidos y 619 nuevos casos por covid-19 en las últimas horas, de los cuales 568 son por transmisión comunitaria y 51 provenientes del exterior, todos procedentes de Colombia. Las dos primeras víctimas de la pandemia registradas durante la jornada corresponden a dos pacientes del sexo masculino de 73 y 76 años de edad, ambos residentes del estado Apure. Amazonas registra el tercer y cuarto deceso de este lunes, dos mujeres de 54 y 57 años. Se suman Táchira, Miranda y Trujillo con un deceso por entidad, todos del sexo masculino mayores de 60 años. En relación con los contagios, Yaracuy es la entidad con mayor número de casos (101), seguido de Distrito Capital (99), Miranda (70), Táchira (67) y Zulia (57). Dentro de los nuevos positivos se encuentran 44 menores de edad. Con este reporte Venezuela contabiliza 704 fallecidos y 83.756 contagios.