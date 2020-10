Resumen de noticias de entretenimiento, por Camargonotas

(13 de octubre del 2020. El Venezolano).- Marjorie de Sousa en el tope de la popularidad

Marjorie De Sousa sin duda se ha convertido en la reina de las telenovelas. Recientemente fue una de las invitadas de honor a l “Festival en Casa” de People en Español. La bella y talentosa actriz venezolana compartió el panel "La guerra de las divas" junto a Carmen Villalobos y Samadhi Zendejas, y habló de un príncipe en su vida: su hijo Mathias. "Yo tengo un principito azul. Estoy disfrutando al máximo el crecimiento de Matías. Me he enfocado mucho en él, en mí, creo que necesitaba ese espacio, dijo. Marjorie no deja de sorprender, recién sacó una canción llamada “Morenito de mi amor”, se asoció a Tiby Rivas, una emprendedora agente de modelos y abrieron una academia de modelaje en México, TB Cosmotalent Agency & Marjorie de Sousa, y si esto fuera poco está como madrina de honor de “Festival en casa” para honrar el mes de la hispanidad.

Oscar Moncada debuta en México con “En peligro de extinción”

El joven talento venezolano Oscar Moncada, oriundo de la ciudad jardín de Venezuela, Maracay edo. Aragua. Acaba de lanzar una canción en donde pone todo su empeño y dedicación para forjarse un sitial importante en el mundo de la música. Es comunicador social, productor de eventos, modelo, actor, cantante de corazón y de profesión. El sencillo se titula “En peligro de extinción”, una pieza escrita por Fabián Pacheco e interpretada originalmente por “La Banda La Adictiva”. Su video musical está disponible en la plataforma digital YouTube en su canal “Oscar Moncada Oficial” y próximamente en todas las plataformas digitales. “En peligro de extinción”, contiene una lírica íntima cargada de mucho sentimiento al mejor estilo de la balada y una interpretación que te dejará con ganas de más.

Gaby Spanic conquista la TV Húngara

Gaby Spanic exclama desde tierras húngaras que se siente muy feliz. "Es un honor ser la primera latina que invitan a un programa de esta magnitud". La reconocida actriz venezolana participa en el programa húngaro “Dancing with the stars”, show que marca su esperado regreso a la televisión. La venezolana aceptó la invitación de la cadena húngara TV2 para participar en el programa: "Me pareció una propuesta muy importante, y muy buena porque este formato de la BBC de Londres es un espectáculo de primera y me encanta Hungría", dijo. Para la protagonista de exitosas telenovelas como “La usurpadora” y “Tierra de pasiones”, es un honor ser la primera latina a la que invitan a un programa de esta magnitud que se va a ver en casi toda Europa del Este", ramató diciendo.

Ricardo Sepúlveda lanza “Que no se acabe el mundo”

El cantautor chileno Ricardo Sepúlveda, alcanza notoria distinción en Youtube con esta producción que está llamada a convertirse en un gran suceso musical justamente en estos duros momentos que atraviesa todo el mundo debido al Covid 19 que ha atacado al mundo indiscriminadamente. El cantante, compositor, productor y animador chileno empieza a figurar muy bien en los distintos rankings de los medios de comunicación con su nueva producción musical titulada “Que no se acabe el mundo”, con arreglos musicales del maestro Rolando Arancibia y la magia del sonido del ingeniero Tito Astete. Es un homenaje a los que han partido por esta pandemia del Coronavirus y al personal de la salud. Todos los fondos que se recauden van destinados a la Cruz Roja de Chile. Pueden disfrutar de este magnífico trabajo musical realizado en Santiago de Chile con la más alta tecnología digital.

Zuliano arrasa en redes con humor y buen contenido

Se llama Hermán Antonio Márquez, es popular en redes sociales y supera el millón de seguidores en sus cuentas de Instagram. Según Márquez, el ser influencers “sin voz propia” permite a las marcas recuperar el control de su mensaje, cosa que se ha perdido al confiar en algunos influencers tradicionales. Además de que las marcas no corren el riesgo de verse implicadas en algún escándalo por parte de su portador. Creamos e imponemos tendencias, y es así como nos hemos convertido en figuras públicas, admiradas por grandes y pequeños, destaca Hermán Márquez. El MaracuchoJodedor, besosesponjosos y amoyquiero, como es conocido Márquez en las redes sociales, realiza piezas humorísticas que incluyen parodias y reflexiones divertidas sobre la vida cotidiana. Su público abarca niños, jóvenes y adultos, consciente de esto es muy cuidadoso con los temas que toca en sus publicaciones. Muchos padres de familia lo siguen y aprueban el contenido que muestra y lo comparten con sus hijos.

J. Balvin tendrá su combo en MacDonald’s

Ahora podrás disfrutar del combo de hamburguesas en honor al famoso cantante J Balvin en el reconocido restaurante de comida rápida, McDonald's. El cantante urbano colombiano sigue en ascenso, ya tiene su marca de ropa, calzado, accesorios y ahora su propio combo de hamburguesas. Este combo incluirá una hamburguesa Big Mac, papas fritas medianas con salsa de tomate y un Oreo McFlurry. Habrá que probar a qué saben las hamburguesas de reaggetón.

Con mural de Celia Cruz celebran “Mes de la Hispanidad” en Miami

La imagen de la “Guarachera de América”, Celia Cruz, apareció en un gigantesco mural que se exhibe desde el pasado martes en una de las zonas más visitadas de Miami. La obra, ubicada en el corazón del Wynwood Arts District, fue realizada por el grafitero de Los Ángeles Cale K2S, quien, respaldado por el Museo del Graffiti y el canal digital de música Spotify, se sumó a la campaña Lo nuestro es Arte para celebrar el Mes de la Herencia Hispana. El mural, de aproximadamente 30 pies de ancho y 20 pies de alto, muestra a La Guarachera, ataviada con un vestido blanco y un tocado de plumas azules. A su alrededor se destacan una guitarra, un juego de dominó, un automóvil de la década de 1950 y un tambor batá, entre otros elementos asociados con la cultura caribeña.