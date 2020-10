Venezuela superó los 83 mil casos de coronavirus

View this post on Instagram

#NoticiasEV Venezuela contabilizó 684 nuevos contagios de COVID-19, con lo que ya serían 83.137 las infecciones desde el comienzo de la pandemia. La información la dió a conocer Delcy Rodríguez, en su cuenta de Twitter, en la que indicó que se reportaron seis fallecidos por Covid-19, por lo que se habría cobrado 697 vidas en el país. Distrito Capital es la región donde más casos nuevos han sido detectados (113), seguido por el noroccidental estado del Zulia (fronterizo con Colombia), con 93. Por detrás se ubican Yaracuy (66), Miranda (60), Táchira (52), Cojedes (42), Nueva Esparta (40), Carabobo (36), Aragua (33), Monagas (19), Bolívar (17), Apure (16), Vargas (15), Falcón (13), Anzoátegui (9), Barinas (6), Trujillo (5), Sucre (4) y Lara (4). . . #EVNews #coronavirus #DistritoCapital #DelcyRodriguez #coronavirusenvenezuela #12Oct