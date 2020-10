Lo urgente, importante y necesario por Angel Monagas

Columna Caiga Quien Caiga

No hay sorpresas en los resultados. Ni siquiera en los pronósticos. Anunciamos a manera de predicción que Maduro “se comería las hallacas” y eso es un hecho. En sus propios términos de ilegalidad, nadie duda de que el resultado no se acerca ni siquiera al “parapeto constituyente” que ellos vendieron, peor que la “constituyente cubana”. Es la consolidación descarada de un vulgar gobierno de “facto”.

Hoy muchos son arrastrados por una fuerte depresión, desesperanza y otros sentimientos. Es normal y muy triste.

Esta será una navidad nuevamente “ROJA”: Sin gasolina, sin agua, sin electricidad, con muchísima inflación.

¿Qué sucederá? Preguntamos y algunos pensarán ¿Y ahora qué hago?

Definamos algunas situaciones.

Hemos alertado al G4 (hasta la MUD está en desuso) debe decidir tres cosas fundamentales ante toda crisis política:

QUÉ ES LO URGENTE, LO IMPORTANTE Y LO NECESARIO

Los que vivimos en Venezuela, estamos obligados a buscar opciones. A encontrar respuestas inmediatas.

¿Qué es lo urgente?

Lo urgente tiene que ver con el tiempo. Aumenta a medida que te queda menos tiempo antes de la fecha límite, como en función del volumen de la tarea. Entre dos tareas que requieran el mismo tiempo de realización, la más urgente es la que tenga la fecha límite antes. Entre dos tareas que tengan la misma fecha límite, la más urgente es la que lleve más tiempo hacer. Si se aplaza la fecha límite de una tarea, esta se vuelve menos urgente. Si descubres que una tarea será más larga de lo que pensabas, se volverá más urgente. Una tarea que no tiene fecha límite no será nunca urgente.

2020, debió ser la fecha de salida de la dictadura.

LO IMPORTANTE

La importancia es una cualidad asociada a las consecuencias. Una tarea aumenta su importancia si las consecuencias de fracasar en ella también aumentan. En otras palabras, una tarea es importante solo si las consecuencias que sufriremos al no hacerla son graves.

Dos tareas con consecuencias similares, independientemente del volumen de trabajo o dificultad, son igualmente importantes. Por ejemplo, era importante hacer la elección del 16J, sin embargo también lo era, materializar sus consecuencias. Entre dos tareas, aunque no se parezcan en nada, la más importante será siempre la que cause efectos más graves en caso de no completarla. Aunque la tarea no cambie, las consecuencias pueden cambiar. Si lo hacen, la importancia de la tarea cambia también (aumenta o se reduce).

Para mí, era URGENTE e IMPORTANTE detener la ANC. La urgencia viene determinada por el tiempo, hace que un evento revista las dos características. La importancia es subjetiva. Para muchos en la MUD, la ANC no era más importante que sacar a Maduro, bien por renuncia o por elecciones. Esa es la verdad, solo que era importante producir un resultado.

El daño que deja la irrita ANC, es peor que el asalto de mi ancestro al Congreso, donde murieron muchos diputados.

Lo urgente, lo importante, lo necesario

No era urgente formar gobierno, como se ha podido demostrar, ante la imposibilidad de impedir todas las acciones, que se anuncian por los nuevos “seudos constituyentes”, ni debió de ser, por tanto, importante. Pero la demagogia, el afán de protagonismo, la pelea pequeña aún presente, se debate en este análisis, sino se reconociese que, al menos, es necesaria la política y, por supuesto, que haya un resultado que atienda la expectativa creada a la inmensa mayoría del pueblo venezolano. Como observador, he notado que ha sido más urgente e importante, las acciones de protestas, las “trancas”, entre otras.

Derrocar, tumbar, lograr una salida de gobierno, requiere mucho más que la inmolación de miles de jóvenes, lamentablemente. Cerrar calles, destruir árboles, barandas, bienes públicos, afectar la cotidianidad, debilita al gobierno y también al ciudadano. Si es una lucha libertaria, por el estado de derecho, por el respeto, por la democracia, como es eso de castigar al que sale a trabajar o al que fue a votar. Lo peor, es que eso no fue decidido por la MUD, sino por la anarquía generada por la carencia de un real trabajo hacia los sectores involucrados. Mucha gente protesta en justa razón, otros son infiltrados del gobierno, delincuentes y porque no, “locos” cuya óptica es declararse en guerra, por muy desventajosa que es la pelea.

Las protestas pasadas no dejaron nada, salvo miles de detenidos y muertos.

Debieron hacerse con complemento de otras actuaciones, mucho más útiles que un “gobierno interino”, tan inútil como el “seno en un hombre”, salvo que su trabajo sea imitar señoras.

Lo necesario ahora es primordial. Está por encima de lo urgente y de lo importante. La carencia de la gente ahora debe ser compensada.

¿Cuál?

Que su lucha, no ha sido en vano pero debe valorarse a la luz de 21 años. Eso no lo logra una cadena enviada por REDES. Ni condicionado respuestas acerca de que todos aquellos que critiquemos, somos traidores, o no lo debemos hacer en este momento. Varias veces esto le ha sucedido a la oposición y nos recuperamos en el 2015.

Tenemos que revisar los métodos. Los discursos. Para reconstruir la relación con las grandes mayorías.

Si en la oposición hay una persona que se ha vendido como Líder, nacional e internacionalmente, es necesario que aparezca, si lo hay, ha sido flojo ¿O tendrá que venir de la auténtica sociedad civil y no una donde se disfrazan muchos y “muchas”?

CAIGA QUIEN CAIGA

Leo al reconocido escritor y columnista venezolano IBSEN MARTINEZ, en un artículo sobre el problema del Oro depositado en Reino Unido publicado por El País de España y me asombro de sus afirmaciones.

Aquí algunas:

“La sentencia, más que relevante, es crucial para el cada día más evanescente Gobierno interino encabezado por quien, dejémonos de vainas, no es más que un subrogado de Leopoldo López, el errático y arrogante líder opositor alojado desde el año pasado en la Embajada de España en Caracas bajo un estatuto indefinido: técnicamente hablando, López no se ha asilado sino, más bien, flota en un ingrávido limbo migratorio brindado amistosamente por Madrid y desde el que imparte sus directrices…”

“El fallo de la Corte de Apelaciones viene a decir, según lo reseña el Financial Times, que si bien el Ministerio de Exteriores británico reconoció la autoridad de Guaidó como jefe del Estado venezolano no es menos cierto que, en la práctica, ha sostenido y aún sostiene trato con el desgobierno de Maduro”.

“A diferencia de otras muchas naciones europeas que desde el año pasado tienen a Guaidó como legítimo presidente de Venezuela, la pérfida Albión sigue al mismo tiempo reconociendo al embajador de Nicky Maduro ante la Corte de Saint James y avala la ocupación por éste de la embajada y la residencia del embajador en Londres”

Ojo con este: “Según las leyes británicas, corresponde ahora a un tribunal mercantil decidir, en un lapso razonable, quién es el legítimo consignador de todo ese oro: ¿el gobierno del ectoplasmático Guaidó, señalado seriamente por la opacidad con que maneja los recursos que, de diversas maneras, le allega Washington o la mortífera familia de mafias narcomilitares que asuela mi país?

“Por su parte, es claro ya que la coalición de partidos y siglas que apoya a Guaidó, renuente a participar en el tongo, se propone en cambio prolongar indefinidamente un debatible interinato como presidente de Venezuela más allá del cese de sus funciones constitucionales previsto para enero del año que viene”

“Si alguna predicción brinda el affaire del oro de Londres ella es la de una agónica prolongación indefinida de la dualidad de poderes enfrentados en mi país. Maduro se encastilla resueltamente, asesinando como siempre lo ha hecho, y con aliados como Rusia, China, Irán y Turquía cuyo apoyo no es en modo alguno simbólico…”

“Tampoco es inconcebible la revitalización de una modalidad de gobierno en el exilio, ya bastante ensayada por Guaidó y su funcionariado de ultramar, sostenida tortuosamente con los recursos petroquímicos que Washington alcahuetea y, ¿quién quita?, también con el oro de Londres…”

Subrayado nuestro.

Cuando lo leí, quedó en evidencia que no estamos equivocados quienes hemos sido críticos con el diputado Guaidó y lo que lo rodea.

Los laboratorios de redes a favor del “Guaidolovismos”, seguramente preparan una campaña en contra del insigne novelista.

SÍ HUBO REUNIÓN SECRETA Y HAY PRUEBAS

El ataque en el parlamento español es normal en los países de ese estilo de gobierno. Allí no se oculta. Todo se discute.

Borrell señala que fue invitado por alguien del G4. Su papel es el mismo que hizo Zapatero en el pasado.

Pruebas:

Si España no jugara a favor del interinato como se explica la permanencia de Leopoldo en su sede y la dolce vitta de su familia en España y de otros connotados opositores.

Peor aún, el evento de Roberto Marrero. Él que pocos defendieron después de los hechos en República Dominicana, donde se señalan algunos vacíos financieros. Ahora fue bajado del avión humanitario con destino a España y al día siguiente se “huye” vía México. ¿Cómo así?

Si una cosa tenemos clara es que a la seguridad procubana, no se le escapa nadie a menos que ocurran dos cosas:

Uno, que cobren. Mínimo 100 mil dólares. Un escandaloso dirigente de VP ha sido señalado de pagar eso en el pasado, para huir por el Zulia.

Dos, que el gobierno lo permitiera, bajo ciertas condiciones.

¿Cómo es posible que la mano derecha de Guaidó se vaya del país en pleno proceso refrendario cuyo resultado según la connotada jurista Blanca Mármol será de carácter vinculante? (Lamentable que ella como Cecilia Sosa en el pasado incursione en un campo absolutamente negado en conocimiento y experiencia para ella)

A mi juicio, hasta sus ayudantes más cercanos están muy claros de lo infructuoso de ese evento. Incluso, una fuente cercana en la capital de Estados Unidos me informa que hasta la gente de Trump está incómoda con el mismo porque sólo logrará “apoltronar” más a Nicolás.

¿Si “VAMOS BIEN” porque tantos diputados principales y suplentes SE VAN?

Por algo a la Fracción de OPOSICIÓN le dicen la ONU.

Mientras todo esto ocurre, el gobierno de Nicolás sigue destruyendo la nación.

Protestas aisladas.

Es evidente que paralelo al rechazo de Nicolás, también aumenta el mismo contra el G4.

Ni consulta ni 6D. Queremos un cambio YA. Queremos un 2021 sin asesinos ni interinos.

