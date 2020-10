Instituto Nacional de Transporte realizará todos sus trámites por internet para evitar contagios por covid-19

(11 de octubre del 2020. El Venezolano).- El director del instituto Nacional de Transporte Terrestre en Carabobo (INTT) Gilberto Ceballos, indicó que todos los trámites se están realizando a través de la página web del organismo para evitar el contagio del Covid-19.

Desde el inicio de la cuarentena fue activado un sistema de pago automatizado que permite gestionar registro de vehículos, licencias de conducir, entre otros requisitos vía online.

Sólo quienes solicitan licencia por primera vez deben asistir al instituto para presentar la prueba de manejo y tomarse la fotografía, luego de haber pedido la cita por la página. “Es muy importante que la persona que venga ya se haya registrado en el sistema y solicitado la cita. Sin las citas personalizada no podemos hacer ningún trámite”, advirtió Ceballos.

Pagos anclados al petro

Anteriormente las personas debían cancelar los pagos con depósitos bancarios, pero ahora los usuarios pueden transferir el costo de sus solicitudes a las cuentas disponibles que indica el portal digital.

El director del INTT señaló que los precios varían porque están anclados al petro, por lo que aconsejó a los tramitantes de licencias por primea vez cancelar el mismo día de la cita. “Las licencias ahora llegan por correo y los procesos son cada vez más sencillos, pero es necesario que las personas se informen. Hay quienes cancelan un día pero cuando vienen el precio del trámite ya es otro, entonces deben pagar la diferencia”.

Suplicio por información

Aunque Ceballos aseguró que las oficinas estaban abiertas para ayudar personalmente a quien lo ameritara, la mañana de este viernes al menos dos ciudadanos se quedaron con las dudas.

Raquel Blanco cumplió todos los pasos para la renovación de licencia pero el documento jamás llegó a su correo. Era la segunda vez que asistía a las oficinas con la esperanza de resolver la falla sin conseguirlo, luego de haber tomado tres autobuses para llegar. “La primera vez que vine fue también en una semana flexible pero estaban cerrados y hoy me dicen que no me pueden atender”.

Eran las 10:50 am cuando el portero del INTT le explicó a Blanco que la jefa no había llegado y por eso no podían recibirla. “Si en la página dicen que están abiertos los días flexibles no entiendo por qué no atienden a uno. El problema es que si un policía te agarra con la licencia vencida, entonces te quieren martillar”.

De acuerdo con la información proporcionada en el portal del organismo, el horario de atención del a oficina es de 8:00 am a 1:00 pm de la tarde durante las semanas de flexibilización de la cuarentena.

el-carabobeno.com