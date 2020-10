Cannabis: de droga prohibida a solución medicinal

(09 de octubre del 2020. El Venezolano).-Desde el 2016, año en el que fue aprobado el uso del Cannabis Medicinal, el estado de Florida ha tomado pasos significativos en cuanto al crecimiento del mercado y la accesibilidad al producto. Florida es el segundo mercado medicinal de crecimiento más rápido en el país, según un informe de agosto del 2019 de Marijuana Business Daily.

El uso terapéutico del cannabis es legal en Estados Unidos y en países como Israel, Holanda, Colombia, Argentina, Canadá e Italia, y nuevas evidencias científicas avalan la eficacia de algunos de sus compuestos para tratar enfermedades tan diversas como el síndrome de Lennox-Gastaut (LGS) –una grave epilepsia infantil–, el dolor de origen neuropático, cáncer, glaucoma, entre otros.

Para ello, Raphael Bones, médico internista egresado de la Universidad Central del Caribe en Bayamón, Puerto Rico y director médico en Prixus Medical en la ciudad de Orlando, nos explica los potenciales beneficios de utilizar de forma adecuada esta sustancia psicoactiva de origen vegetal, difiriendo de esa leyenda negra sobre el cannabis que es absolutamente falsa y nos explica cómo puede favorecer la salud física y mental.

Podríamos comparar el cannabis, con cualquier otra planta, pero para términos médicos, ¿Como se define el cannabis?

El cannabis se divide en dos grupos: La Marihuana y el grupo que llamamos Hemp (cáñamo). La única diferencia entre la Marihuana y el Hemp es el contenido de tetrahidrocannabinol (THC). La Marihuana tiene alto contenido mientras que el Hemp virtualmente no tiene. Por lo tanto, las dos plantas se parecen, huelen igual. Inclusive, en los aeropuertos han tenido problemas en la confiscación, porque han quitado Hemp y después se lo tienen que devolver a la persona, por confusión, la única forma de diferenciarlo, es llevarlo a un laboratorio, analizar la planta, si tiene THC es Marihuana y si no lo tiene es Hemp. El THC es el que da el efecto psicoactivo en la mente, es el mismo efecto que puede tener el alcohol ó el opioide.

¿Entonces, es el Hemp o sus derivados los que pueden ayudar a mejorar ciertas condiciones médicas?

Del Hemp se extrae un compuesto conocido como Cannabidiol ó CBD que funciona diferente al THC. El CBD es un antiinflamatorio, también mejora el intestino, balancea la flora bacteriana, mejora el sistema nervioso por completo, desde neuropatías, parkinson y epilepsia, oxigena el cuerpo y ayuda a los pacientes con osteoporosis. Por su parte, el THC mejora el glaucoma, ya que reduce la presión ocular y relaja el dolor, además trata seis síntomas agudos: dolor, insomnio, náuseas, falta de apetito, espasmos musculares y ansiedad-depresión. Por eso es que el THC ha sido por muchas décadas utilizado en pacientes que tienen cáncer, porque minimizan las consecuencias de la quimioterapia como las nauseas, dolor, falta de apetito, entre otros.Yo he ayudado a muchos niños con cáncer a que alimenten, a que no tengan nauseas, porque es muy importante la nutrición cuando un paciente tiene cáncer. Si estos niños no comen, le hacen una gastrectomía en el estomago para que puedan alimentarse por medio de un tubo, el uso del THC ayuda a que estos niños coman y evitamos el riesgo de complicaciones con ese tubo.

¿Cuales son las condiciones médicas para calificar?

Los pacientes con cáncer, epilepsia, glaucoma, Sida, HIV positivo, enfermedad de Crohn, enfermedad de Parkinson, Esclerosis múltiple, desorden de estrés post-traumático y enfermedad de Lou Gehrig, clasifican automáticamente.Dentro de las reglas de Florida, dice que si el paciente está dentro de estás mismas condiciones o comparable a las ya mencionadas, el paciente puede calificar, es decir, se consideran todas estas condiciones médicas como debilitantes.Por ejemplo, un paciente con colitis ulcerativa, tiene síntomas similares a la enfermedad de Cronh y puede calificar. Un paciente que tiene ansiedad, insomnio y pesadillas, este paciente tiene síntomas parecidos a PTSD, estrés postraumático, por lo tanto califica.Si las condiciones no mejoran con los medicamentos tradicionales, entonces es cuando el paciente recurre al Hemp. Yo asesoro al paciente para que consiga alivio a sus síntomas, al igual que podemos utilizar productos naturales para tratar condiciones médicas.

¿Cuál es el reglamento para utilizarlo?

El proceso correcto para aplicar es que el paciente debe tener un ID válido de Florida, en este caso, los turistas no califican. El paciente debe presentar un récord médico. Se evalúan los pro y los contra. Existen muchas clínicas que se dedican a medicar al paciente y no le ofrecen ningún tipo de información y esto es algo delicado. El uso del CBD es totalmente legal a nivel federal en todos los Estados Unidos, incluso a principios del mes de agosto, el congreso aprobó que todos los miembros de las Fuerzas Armadas como Army, Marines, Air Force, puedan usar CBD, siempre y cuando sea de Hemp.Muchos pacientes no eligen utilizarlo, porque en su trabajo no lo permiten. En el estado de Florida el empleador es autónomo y es quien elige si un empleado con licencia de Marihuana puede trabajar allí. Aún existe ese tipo de discriminación. Los empleados federales si se benefician del uso de Hemp y CBD, ya que el mismo no aparece en las pruebas de dopaje.

¿Cuáles son las presentaciones de estos medicamentos?

Hay diferentes maneras de extraer los aceites de las plantas y se procesan como todos los medicamentos: aceite sublingual, capsulas, productos topicales, supositorios, jeringuillas, el vaporizador, y un sinfín de otros productos. La mayor parte de los pacientes prefiere vaporizar el Cannabis, eso no apesta y tiene total discreción, además porque las capsulas toman dos horas en tomar efecto, la gotas sublinguales toman 45 min, mientras que el vaporizador es inmediato.

¿Existe un máximo en la cantidad de miligramos?

No. El máximo lo determina el paciente. En mi consulta, lo primero que yo averiguo del paciente es si tiene experiencia previa con el THC, y sino es asì, le hago una profunda explicación. En el caso del THC, todo paciente debe comenzar con 5 miligramos e ir duplicando hasta que encuentre ese punto, donde la parte psicoactiva, le permita seguir funcionanado.No hay toxicidad. Nunca se ha registrado muerte por sobredosis de THC ó CBD, el cannabis medicinal no quiere decir que sea distinto al cannabis recreativo, es la misma plata, solo cambia el uso que se le da.

Nota de Prensa de Liz Valecillos