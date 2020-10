Venezuela superó los 80 mil casos de Covid-19

View this post on Instagram

#NoticiasEV Venezuela llegó este miércoles a los 80.404, tras reportar en las últimas horas 608 nuevos contagios y seis fallecidos. Delcy Rodríguez, informó a través de su cuenta en Twitter, que las dos primeras víctimas son del estado Táchira, una mujer de 90 años y un hombre de 51 años de edad. El tercer caso ocurrió Guárico, una mujer de 79 años de edad. Se suma un hombre de 28 años del estado Sucre, quien se convierte en el cuarto deceso de este miércoles. Los otros dos fallecidos corresponden a una mujer del estado Zulia y a un hombre en Apure. En relación con los 601 positivos correspondientes a casos comunitarios, Barinas encabeza la lista con 90 contagios, seguido del Distrito Capital (81) y Apure (78). . . #EVNews #venezuela #coronavirusenvenezuela #covid19 #Barinas #caracas #8oct