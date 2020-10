El Laberinto de la paz, por Jesús Elorza

(08 de octubre del 2020. El Venezolano).- Me encontraba plácidamente desayunando en mi casa, cuando mi nieto de once años se acercó a mi para pedirme que lo ayudara con la tarea que le habían asignado en su clase On Line . Si como no, fue mi respuesta inmediata. ¿Dime cual es la tarea?.Me piden que explique en mis propias palabras que es la PAZ.-Esa pregunta, me traslado mentalmente a mi época de estudiante, en la década de los años sesenta cuando el movimiento hippie hacia furor en todo el mundo y la consigna principal de aquel momento era "Amor y Paz".

Largas melenas, pantalones bota anchas, sandalias y franelones eran la pinta del momento. También, participábamos de largas discusiones grupales sobre la Paz. Normalmente el concepto predominante era la relación entre la Paz y las libertades individuales. Pero, con el paso del tiempo comencé a ver que el concepto de Paz era mas complejo de lo que había pensado.La guerra de Vietnam impulso un movimiento mundial por la Paz, las huelgas de los trabajadores sacó a la luz el concepto de la Paz Social, la confrontación militar entre países dio paso a la confrontación política por el logro de Acuerdos de Paz, las diferentes dictaduras que existían en el mundo eran acusadas de poner en práctica la Paz de los Sepulcros dando paso a escuadrones de la muerte para acallar las voces opositoras, en las misas una expresión de fe era: “la Paz este contigo”, en el plano personal se usa el termino Paz Interior, Descansa en Paz es una expresión o sentimiento para despedir u honrar a un difunto y en reconocimientos mundiales está el Premio Nobel de la Paz y el termino mas contradictorio es el referido a la Paz Armada.

Ya casado, mi esposa se incorporó, convencida por una de sus amigas, a la práctica del Yoga. A partir de ese momento, la expresión "Oooommmmm" y las posiciones de "Loto" se hicieron parte de la cotidianidad de nuestro hogar. Sin embargo, mi esposa al salir de esa burbuja de tranquilidad generada por la practica yogista, se encontraba con la realidad del día a día y al ver su salario progresivamente devaluado por la hiperinflación, la escasez de gasolina, gas, agua y alimentos surgía de su interior un grito de indignación y arrechera "Coño, hasta cuando va a durar esta vaina"Todo aquello, me llevo a establecer como definición que Paz es un estado a nivel personal o social de estabilidad y equilibrio, contraria a la guerra y la violencia. Pero, inmediatamente surgieron en mí nuevas interrogantes: ¿Puede alcanzarse un estado de Paz Interior ante la presencia de violaciones de los Derechos Humanos? ¿Alcanzar un estado de tranquilidad personal es posible con la existencia de guerras y genocidios en el mundo? ¿Se puede vivir en Paz como persona cuando estas rodeados de conflictividad social?Esas y muchas otras interrogantes me llevaron finalmente a sostener que la Paz es un laberinto, el cual el ser humano debe transitar enfrentando de manera permanente las contradicciones sociales que se oponen al logro de una Paz Interior. Un estado individual de calma y tranquilidad necesariamente pasa por un estado de Paz Social.

La paz no sólo significa ausencia de guerra, sino que implica tener un entorno libre de toda forma de violencia.Ahora, sé que mi nieto buscará en Google la información sobre el tema asignado y me corresponderá orientarlo en relación a la Paz como un concepto de tranquilidad interna de un individuo y su relación multidimensional con el entorno social y esperar despertar en el las interrogantes sobre las tensiones que pueden generarse. Hacerle ver, en lo posible, que la Paz es una búsqueda permanente del ser humano.