G4 habría pedido a Borrel establecer contacto con el régimen

(07 de octubre del 2020. El Venezolano).- Josep Borrell, alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, indicó en la sesión plenaria del Parlamento Europeo que los contactos con el régimen de Nicolás Maduro ocurridos durante el mes de agosto los hizo en acuerdo con el G4, el grupo de partidos que sirve de base política al presidente interino Juan Guaidó, que forma Voluntad Popular, Acción Democrática, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo.

“Créanme que no me he lanzado al ruedo como un espontáneo. Empecé a hacerlo porque así me lo pidió el G4, dirigido por el presidente Guaidó, para que trasladase al régimen las condiciones mínimas que la oposición consideraba necesarias para participar en un proceso creíble”, afirmó.

“Así lo hice, y durante todo el mes de agosto he mantenido contactos por videoconferencia como telefónicos tanto con el G4 como con otros líderes de la oposición, y por supuesto con el gobierno del señor Maduro, y de todo ello he hecho declaraciones públicas, tanto en foros formales como en la reunión ministerial del Grupo Internacional de Contacto que tuvo lugar el 17 de septiembre y el Consejo de Asuntos Exteriores del 21 de septiembre”, aseguró.

Borrell indicó que se hizo una aproximación

Dijo que en agosto emitió un comunicado donde señaló que en las elecciones parlamentarias convocadas para el 6 de diciembre no se daban las condiciones para considerarlas como libres y participativas, “pero al mismo tiempo insistí, tanto al gobierno como a la oposición, intentar encontrar una aproximación de sus posiciones para hacer posibles unas elecciones donde la Unión Europea pudiera participar como observador”.

Borrell señaló que toda la información fue pública.

Explicó que aunque Guaidó como otros líderes consideraban imposible un aplazamiento de las elecciones, “pero no estaban en contra de que se intentase prolongar el plazo electoral para seguir negociando y la posibilidad de una posibilidad electoral de nuestra parte, que solo podía ocurrir si se diesen las condiciones necesarias para ello”.

“Para acelerar los contactos que se han venido desarrollando por teléfono y videoconferencia durante tres meses decidí enviar a dos funcionarios del servicio exterior para que en el terreno contactaran con todos los actores políticos y vieran cuál era el estado de la situación”, dijo Borrell.

“Eso ha causado extrañeza como si fuera algo novedoso. Pero es una práctica diplomática habitual”, explicó.

La misión comunicó por escrito su viaje

Subrayó que la misión antes de salir comunicó por escrito lo que iba a hacer a los Estados miembros de la Unión Europea. “En Venezuela se reunieron con una amplia gama de representantes de sectores. Hablaron y escucharon a más de 70 personas”, puntualizó.

Se reunieron con Guaidó, “que apoyó los esfuerzos para intentar lograr un aplazamiento electoral”, dijo.

Explicó que mantuvieron contacto con el G4, y con el jefe de gabinete de Guaidó, Roberto Marrero. También se reunieron con Henrique Capriles. Se entrevistaron asimismo con Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación del régimen, y con Héctor Rodríguez, gobernador de Miranda, y con Henri Falcón y miembros de la Mesa de Diálogo Nacional, que fue el único grupo en contra del aplazamiento.

De igual forma, hubo reuniones con la Conferencia Episcopal Venezolana, manifestó Borrell.

No habrá un acontecimiento catártico

Borrell recalcó en su intervención que la única manera que salir de la crisis en que se encuentra Venezuela es “a través del diálogo y la negociación política entre las fuerzas venezolanas”.

Afirmó que “no habrá un acontecimiento catártico que hará desaparecer las múltiples crisis que azotan al país”.

“El comunicado del régimen de Maduro en el que se niega a aplazar las elecciones por mandato constitucional solo sirve para empeorar la situación política en Venezuela”, manifestó.

“Nuestra voluntad es buscar alguna vía que responda a las necesidades y a las propias demandas del pueblo venezolano. Seguiremos apoyando todos los esfuerzos en busca de una salida política, pacífica y democrática de la crisis que el pueblo venezolano sufre para superarla como merece”, concluyó