Fallas en el suministro de combustible persisten en varios estados del país

(07 de octubre del 2020. El Venezolano).- En varias zonas del país se registraron protestas este miércoles por las persistentes fallas en el suministro de gasolina, tres días después de que, dice el régimen, se comenzó a repostar combustible en todas las estaciones de servicio bajo la modalidad del último número de placa de los vehículos.

Bolívar, Sucre, Aragua y Anzoátegui fueron estados en los que se registró mayor concentración de personas que, disgustadas y cansadas de esperar, pidieron respuestas a las autoridades. La promesa era que desde el lunes se despacharía la gasolina con normalidad, a precios internacionales y subsidiados.

En Distrito Capital, usuarios reportaron que algunas gasolineras estaban cerradas o que pasadas las 7:00 am todavía no habían comenzado a atender, pese a que el régimen había anunciado que a partir de las 6:00 am estarían abiertas las estaciones de servicio.

La molestia por la escasez de combustible, en algunos casos, se sumó al descontento de la población por las condiciones de precariedad en las que se encuentran los servicios públicos, como los cortes eléctricos, la escasez de agua o la ausencia del gas doméstico.

Ciudadanos de la avenida Paseo Caroní, en Puerto Ordaz, estado Bolívar, impidieron el paso de vehículos. En la plaza Bolívar de Cumaná, en el estado Sucre, los ciudadanos también manifestaron su rechazo frente a un contingente de la Guardia Nacional Bolivariana.

En El Tigre, estado Anzoátegui, conductores por tercer día consecutivo cerraron avenidas para exigir el suministro. Denunciaron el incumplimiento del cronograma de ventas establecido por el Órgano de Dirección de Defensa Integral.

El Nacional