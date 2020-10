Venezuela contabilizó más de 640 casos de Covid-19 y cinco fallecidos en las últimas horas

View this post on Instagram

#NoticiasEV Venezuela registró en las últimas horas 644 casos comunitarios y 39 importados de Colombia, para un total de 683. Delcy Rodríguez,en su cuenta de Twitter informó que Lara es la entidad con más casos positivos (104), seguido Yaracuy (86) y el Distrito Capital (81). De la misma manera lamentó la muerte Cñcinco venezolanos a causa del virus: Barinas (2), Sucre (2) y Apure (1); para un total de 658. Venezuela acumula 79.117 casos, de los cuales 8.627 se encuentran activos, 69.832 recuperados (88 %), . . #EVNews #coronavirusenvenezuela #covid19 #DelcyRodriguez #pandemia #Lara #Barquisimeto #6Oct