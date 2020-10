La selección Vinotinto se encuentra ya en Venezuela

View this post on Instagram

#NoticiasEV ¡VAMOS VINOTINTO! 🇻🇪🇻🇪 La selección nacional ya se encuentra en Venezuela para encarar, primero el viernes ante Colombia como visitantes y luego ante Paraguay como locales, sus dos primeros partidos de las Eliminatorias de @conmebol para el Mundial Catar 2022 @selevinotinto Con información de @elvenezolanop . . #EVNews #Vinotinto #futbol #deporte #6Oct