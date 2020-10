Foro Penal contabilizó más de 300 presos políticos en Venezuela

View this post on Instagram

#NoticiasEV La ONG Foro Penal (@foropenal) denunció que en Venezuela hay 359 presos políticos, 26 más que hace un mes, cuando fueron liberados medio centenar de reos tras diferentes medidas de gracia otorgadas por la dictadura de Nicolás Maduro. Entre los detenidos se encuentran 335 hombres y 24 mujeres, de los que 232 son civiles y 127 son militares. De ellos, 357 son adultos y dos son adolescentes. Los datos de Foro Penal agregan que, desde 2014, se han registrado 15.621 detenciones por razones políticas en Venezuela. . . #EVNews #ForoPenal #presospolíticos #venezuela #crisisenvenezuela #dictadura #6Otc